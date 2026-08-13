Aseguran que las conversiones a GNC se triplicaron en San Juan

El GNC gana terreno entre los conductores sanjuaninos y desde el sector estacionero destacan un fuerte crecimiento de las conversiones. En diálogo con DIARIO HUARPE, Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, aseguró que los números se triplicaron respecto de años anteriores y atribuyó el fenómeno a la diferencia de precios con los combustibles líquidos.

“Se vienen haciendo muchas conversiones de GNC en la provincia; de hecho, están triplicando los números de años anteriores”, afirmó Caruso. El dirigente sostuvo que el escenario es positivo para estaciones de servicio, talleres y consumidores, especialmente por el ahorro que representa circular con gas.

Caruso destacó el ahorro y el financiamiento

El titular de la Cámara explicó que el GNC permite recorrer una distancia similar con un costo considerablemente menor. “Andan la misma cantidad de kilómetros con el 60% menos del costo”, señaló, y destacó que esa diferencia está generando un impacto positivo en toda la cadena vinculada al sector.

Caruso también valoró las alternativas de financiamiento que comenzaron a ofrecerse para facilitar la instalación de equipos. “Estamos trabajando muy fuerte en la línea de financiamiento para equipos de GNC por Mercado Pago”, contó, y anticipó que buscarán sumar nuevas entidades financieras.

Más consultas, pero instalaciones estables

Desde GNC Rivadavia señalaron que el ritmo de instalaciones se mantiene estable desde hace aproximadamente un año, aunque reconocieron que aumentaron las consultas. “Hay muchas más consultas”, expresaron desde el taller, donde actualmente realizan entre cuatro y cinco instalaciones por día.

El valor de una instalación ronda los $1.700.000, con un tubo de 16 metros, y desde el comercio indicaron que el precio se mantuvo prácticamente estable.

En Segas GNC también observaron una demanda importante. “Hay una necesidad de la gente de ahorrar”, explicaron, especialmente entre quienes utilizan el vehículo para trabajar, y estimaron una instalación cercana a los $1.900.000.

Un sector que busca recuperarse

El crecimiento del GNC aparece mientras las estaciones atraviesan una caída en la venta de combustibles líquidos. “Si no se reactiva la economía en nuestro país, no se va a reactivar la venta de combustible tampoco”, advirtió Caruso.

En ese escenario, el dirigente consideró que las conversiones representan una oportunidad para todo el sector. El objetivo es sostener el crecimiento mediante financiamiento, tecnología y una alternativa que hoy resulta cada vez más atractiva para el bolsillo de los sanjuaninos.

San Juan mantiene el abastecimiento normal

Mientras en algunas provincias se registraron restricciones en el suministro, Caruso llevó tranquilidad a los usuarios sanjuaninos. “No vamos a tener restricciones, no es nuestro caso, nosotros nos abastecemos de la cuenca Neuquina”, explicó.

El dirigente agregó que hasta el momento no recibieron información de la distribuidora sobre posibles cortes. “Nos abastecemos con total normalidad”, remarcó.