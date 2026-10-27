El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, habría participado en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y tendría previsto concederle asilo político. La información fue difundida este martes 27 de octubre por el diario brasileño Folha de S. Paulo, que citó a fuentes cercanas a la familia del senador, quien abandonó su país pese a una prohibición judicial y después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Según las versiones publicadas, funcionarios de la administración estadounidense estaban al tanto de los movimientos del excandidato presidencial e incluso habrían colaborado activamente en la organización de su salida del territorio brasileño.

Una fuente vinculada a la familia Bolsonaro y con contactos en la Casa Blanca aseguró que el Gobierno republicano estaría dispuesto a otorgarle protección política. Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación oficial de Washington sobre su participación en el operativo ni sobre la eventual concesión de asilo.

El senador habría viajado acompañado por su esposa y sus dos hijas. De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, su llegada a Estados Unidos estaba prevista para la tarde de este martes, aunque todavía no se conocían detalles precisos sobre el recorrido que habría realizado.

El supuesto operativo para sacar a Bolsonaro de Brasil

La versión sobre la participación estadounidense surgió después de que el diario Folha de S. Paulo consultara a personas del entorno político y familiar del senador.

Uno de los allegados afirmó que el Gobierno de Trump no solo conocía los planes de salida, sino que también habría intervenido en su preparación. Otra fuente, radicada en Estados Unidos, señaló que Flávio Bolsonaro tenía previsto aterrizar en Miami o Dallas.

El dirigente del Partido Liberal (PL) enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero y tiene prohibido abandonar Brasil por disposición del Supremo Tribunal Federal.

La medida judicial también contempla la retención de sus pasaportes, incluido el diplomático, después de que los investigadores detectaran posibles irregularidades financieras vinculadas con plataformas de apuestas y operaciones bancarias.

Pese a estas restricciones, personas cercanas a Bolsonaro confirmaron a medios internacionales que se encontraba camino a territorio estadounidense.

No obstante, las circunstancias de su salida de Brasil permanecen sin esclarecerse. Tampoco existe información oficial sobre el país que habría utilizado para realizar el traslado.

Estados Unidos, el refugio de la familia Bolsonaro

La posible llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos se produce en un contexto de estrechos vínculos políticos entre su familia y el Gobierno de Donald Trump.

Su hermano Eduardo Bolsonaro reside en Texas desde principios de 2025 y mantiene contactos con dirigentes del Partido Republicano y referentes del movimiento Make America Great Again (MAGA).

El exdiputado brasileño se convirtió en uno de los principales articuladores de las relaciones entre el bolsonarismo y sectores cercanos al mandatario estadounidense.

Además, durante la campaña presidencial de Brasil, Eduardo manifestó públicamente que consideraba conveniente que su hermano abandonara el país si perdía las elecciones.

"Si mi hermano no ganara, estoy a favor de que salga del país. Sin duda", expresó durante una entrevista realizada en un podcast estadounidense.

Por su parte, Jair Bolsonaro también permaneció temporalmente en Estados Unidos después de perder las elecciones de 2022. El expresidente viajó a Florida el 30 de diciembre de ese año y regresó a Brasil en marzo de 2023.

Actualmente, el exmandatario cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Trump cuestionó las elecciones que ganó Lula

La controversia se profundizó después de que Donald Trump pusiera en duda el resultado del balotaje presidencial brasileño del domingo 25 de octubre.

Durante una declaración realizada el lunes, el presidente estadounidense calificó los comicios como "otra elección amañada" y evitó reconocer expresamente la victoria de Lula da Silva.

Sin embargo, también aseguró que no había respaldado oficialmente a ninguno de los candidatos durante la campaña.

El resultado electoral dejó a Flávio Bolsonaro fuera de la carrera presidencial, mientras su situación judicial se complicó por las investigaciones que avanzan en el Supremo Tribunal Federal.

En este escenario, la eventual concesión de asilo político por parte de Estados Unidos podría abrir un nuevo conflicto diplomático con Brasil.

Por ahora, la supuesta colaboración del Gobierno de Trump y el otorgamiento de refugio permanecen como versiones atribuidas a fuentes cercanas a la familia Bolsonaro, sin una confirmación formal de las autoridades estadounidenses.