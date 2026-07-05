El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que el desarrollo de Vaca Muerta permitirá generar un pico de 90.000 nuevos puestos de trabajo para 2029, en un contexto de fuerte crecimiento de la producción de hidrocarburos y de millonarias inversiones previstas para los próximos años.

El anuncio fue realizado durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde el directivo explicó que el crecimiento del yacimiento requerirá inversiones por US$130.000 millones en los próximos cinco años, destinadas tanto a la producción como a la infraestructura necesaria para sostener la expansión del sector.

Según detalló Marín, de los 90.000 empleos proyectados, 40.000 corresponderán a puestos directos e indirectos en la industria del oil & gas, mientras que los 50.000 restantes estarán vinculados a obras de infraestructura, como la construcción de oleoductos, gasoductos, plantas de tratamiento y otras instalaciones relacionadas con la producción y el transporte de hidrocarburos.

"Alrededor de 40 mil puestos de trabajo constantes se van a generar en el sector oil & gas, entre directos e indirectos, que sería duplicar lo que hay hoy en la industria", afirmó el titular de YPF.

Las proyecciones fueron presentadas en una semana marcada por otro hito para el sector energético argentino. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, la producción nacional de petróleo superó por primera vez los 900.000 barriles diarios, alcanzando los 903.700 barriles por día, lo que representa un crecimiento interanual del 19,6%.

Ese incremento estuvo impulsado principalmente por Vaca Muerta, que actualmente aporta el 69% de la producción nacional de petróleo, consolidándose como el principal motor del desarrollo energético del país.

Marín también destacó que YPF creó un instituto de capacitación destinado a preparar a los futuros trabajadores que se incorporarán a la actividad en Vaca Muerta. El objetivo es brindar formación específica sobre los riesgos propios de la industria y promover estándares de seguridad laboral.

"Cuando saben cómo enfrentarlos, pueden tomar los recaudos necesarios", explicó el ejecutivo, quien calificó al centro de formación como el más moderno del mundo dentro de la industria del oil & gas.

Finalmente, el presidente de YPF puso en perspectiva la magnitud de las inversiones previstas para Neuquén y aseguró que el nivel de desembolsos anuales previsto para Vaca Muerta equivale al que realiza cada año una de las empresas más grandes del mundo distribuido en 150 países.

"Por eso todas las empresas de servicios aman Neuquén para los próximos cinco años: allí se concentrará la mayor inversión", concluyó Marín, al destacar el potencial del desarrollo no convencional como motor de empleo, inversión y crecimiento económico en la Argentina.