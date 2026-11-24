Alexander Ariel Flores, Gabriel Alejandro Pozo y Nahuel Ángel Vera recuperaron su libertad tras una resolución judicial vinculada al asesinato de Ángela Berta Álvarez, conocida como Lita, la mujer de 82 años hallada muerta en su domicilio del departamento Santa Lucía. La medida fue dispuesta este martes 24 de noviembre de 2026 por el juez Pablo León, quien analizó la situación procesal de los últimos sospechosos que permanecían alojados bajo prisión preventiva por el caso de homicidio seguido de robo.

La determinación del magistrado surgió a partir de un pedido formal presentado en audiencia por el defensor oficial Hugo Trigo, representante legal de los acusados. El abogado argumentó que los informes de las pericias genéticas arrojaron resultados negativos y no hallaron rastros que conectaran a sus defendidos con el cadáver de la víctima, por lo que consideró debilitada la imputación y solicitó el cese de la detención o la aplicación de medidas menos gravosas según el artículo 295 del Código Procesal Penal.

Frente a este planteo defensivo, la ayudante fiscal Agostina Pérez, en representación del Ministerio Público Fiscal, expresó que no existía oposición para modificar las condiciones de encierro de los sospechosos. No obstante, la funcionaria judicial remarcó que esta postura de la fiscalía no significaba abandonar la calificación legal del expediente ni mucho menos dar por concluida la etapa de investigación penal preparatoria en curso.

Luego de evaluar los argumentos de ambas partes, el juez León resolvió hacer lugar a lo solicitado y dictó la excarcelación inmediata de Flores, Pozo y Vera, condicionada a que ninguno posea otra causa abierta que amerite su detención. Pese a salir en libertad, los tres hombres quedaron sujetos a estrictas pautas de conducta, como someterse al proceso, acudir a cada citación judicial, firmar mensualmente en la comisaría de su jurisdicción y no abandonar la provincia sin permiso expreso.

Con esta reciente disposición, ya no quedan personas privadas de su libertad por el homicidio de la mujer de 81 u 82 años, dado que un cuarto implicado en el expediente, identificado como Cristian Nahuel Videla, había sido excarcelado en una instancia previa. Sin embargo, los cuatro acusados continúan formalmente ligados a la investigación judicial, ya que la resolución no representa un sobreseimiento ni los desvincula de los hechos que se les atribuyen.

El trágico suceso ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Alberdi de Santa Lucía y fue descubierto gracias a un vecino que alertó sobre actitudes sospechosas cuando unas personas intentaban llevarse una heladera en un carro tirado por una bicicleta. Los estudios forenses confirmaron posteriormente que Ángela Lita Álvarez falleció a causa de una asfixia por sofocación, mientras que los investigadores sostienen que los delincuentes entraron varias veces a la propiedad para robar muebles, electrodomésticos y otros objetos de valor.