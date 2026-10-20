Asesinato y saqueo de la jubilada de Santa Lucía: liberaron a un acusado

En el marco de la investigación por la muerte de la jubilada Ángela Lita Álvarez en el barrio Alberdi de Santa Lucía, la Justicia dispuso la liberación de Cristian Nahuel Videla, uno de los cuatro imputados en la causa. La medida fue tomada por el juez Pablo León luego de revisar registros de cámaras de seguridad y exámenes de ADN que no lograron situar al acusado en el lugar del hecho.

Durante la audiencia judicial, la representación legal de la Defensoría Oficial a cargo de Carlos Fleury decidió no oponerse a la postura planteada por el Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, el magistrado resolvió revocar la medida cautelar privativa de la libertad y fijó un régimen de vigilancia alternativo para que el acusado siga ligado al proceso sin estar encarcelado.

El régimen fijado establece que el imputado deberá concurrir de forma periódica a la Comisaría 5ª de su jurisdicción y tiene prohibido entorpecer las tareas de investigación durante un período de 10 meses. La resolución se dio en un contexto donde la jueza Ana Lía Larrea ya había achicado el plazo de la prisión preventiva preventiva general de 12 a 10 meses para el grupo de involucrados.

A diferencia de la situación procesal de Videla, los otros implicados identificados como Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores y Nahuel Ángel Vera continúan encarcelados por la causa. Los investigadores pertenecientes a la UFI Delitos Especiales, liderada por el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, trabajan intensamente para localizar a otros dos sospechosos que se mantienen prófugos.

El episodio delictivo quedó al descubierto cuando un residente del barrio observó a un par de sujetos sacando una heladera en un carro enganchado a un rodado desde la vivienda de la víctima. Ese mismo vecino contuvo a Pozo en el lugar y alertó a los uniformados de la Comisaría 5ª, quienes al entrar a la propiedad hallaron el cuerpo de la mujer al lado de su cama.

Los exámenes médicos histopatológicos determinaron posteriormente que la causa del deceso fue asfixia por sofocación. Las hipótesis levantadas por la fiscalía señalan que el saqueo se cometió entre el 23 y el 27 de julio, período en el cual los autores del delito habrían entrado varias veces a la casa para apoderarse de prendas de vestir, muebles y electrodomésticos.