La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro de asesoría política con el diputado brasileño André Janones —conocido como el «general de Lula»— y los consultores de comunicación Chico Kertész y Rafael Marroquim, integrantes del equipo que diseñó la campaña electoral que llevó a Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil.

La reunión se concretó en el marco de las discusiones internas del peronismo con vistas a los comicios de 2027 y tras la ratificación pública de la exmandataria sobre su intención de ser candidata, condicionada a la restitución de sus derechos políticos.

Horas antes del encuentro con Fernández de Kirchner, la delegación brasileña se había reunido con el exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa.

En esa instancia previa se lanzó la versión local del dispositivo electoral denominado "Ejército del Peronismo", con el objetivo central de articular un espacio político unificado de comunicación y propaganda para enfrentar en las urnas al gobierno del presidente Javier Milei.

La estrategia digital brasileña

Durante las deliberaciones, la comitiva analizó los ejes centrales del armado que permitió la recuperación de la imagen pública de Lula da Silva y su posterior triunfo en la segunda vuelta presidencial frente a Flávio Bolsonaro. El punto neurálgico del esquema fue la labor de André Janones en la arquitectura digital, destacándose la creación de un canal masivo de comunicación en WhatsApp que alcanzó a más de 10 millones de usuarios integrados de manera directa.

Por su parte, Kertész y Marroquim expusieron los detalles del diseño comunicacional ejecutado durante la semana crítica previa al balotaje. La intención del Partido Justicialista es adoptar este modelo de articulación digital directa para homogenizar el mensaje opositor y fortalecer la capacidad movilizadora del espacio a nivel nacional.