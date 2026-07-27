Así es el plan del Gobierno para cambiar los planes de ahorro

El Gobierno nacional avanza en la elaboración de una normativa tendiente a modernizar y flexibilizar el funcionamiento de los planes de ahorro entodo el país. La iniciativa busca desregular aspectos operativos para dotar de mayor previsibilidad al sistema de financiamiento de vehículos.

Durante décadas, este mecanismo representó una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas sanjuaninos para acceder a un auto cero kilómetro. Sin embargo, la volatilidad económica y los constantes incrementos en las cuotas generaron la necesidad de actualizar las reglas vigentes.

El proyecto en estudio apunta a modificar la intervención regulatoria de los organismos de control estatal, dándoles a las empresas administradoras un margen superior de libertad comercial para estructurar sus ofertas, definir contratos y ofrecer opciones financieras alternativas.

Cambios para los ahorristas

La intención oficial se centra en dinamizar la competencia entre las diferentes marcas y terminales automotrices. Al eliminar restricciones burocráticas, se prevé que las administradoras puedan implementar nuevos formatos de contratación y plazos más adaptados a la capacidad económica actual.

Uno de los puntos clave del esquema proyectado es la revisión del valor móvil de las unidades. En el modelo tradicional, la cuota aumenta en forma directa según el precio de lista del auto. La desregulación busca habilitar esquemas de ajuste más variables o vinculados a otros índices.

Asimismo, la propuesta analiza flexibilizar los requisitos para las licitaciones y sorteos de las unidades. Esta medida pretende agilizar las entregas y evitar las demoras prolongadas que históricamente afectaron a los suscriptores que resultaban adjudicados en los grupos de ahorro.

Otro eje fundamental radica en la transferencia y cancelación de contratos. Se busca facilitar la renuncia o rescisión anticipada sin que implique penalizaciones económicas desmedidas, permitiendo al usuario recuperar el capital aportado en plazos más razonables y con mayor transparencia.

Consejos antes de firmar

Frente a un escenario de cambios normativos en los planes de ahorro, resulta indispensable adoptar medidas de precaución antes de asumir un compromiso financiero a largo plazo. La información clara es la mejor herramienta de protección para el consumidor.

En primer lugar, es clave leer detenidamente la letra chica del contrato antes de efectuar cualquier pago o firma. Conocer cómo se calcula la cuota pura, las cargas administrativas, los seguros obligatorios y los gastos de entrega evitará sorpresas desagradables a futuro.

En segundo término, se aconseja verificar la solidez de la empresa administradora y operar únicamente a través de concesionarios oficiales. Ante la oferta de promociones exclusivas o descuentos agresivos, es fundamental exigir la documentación por escrito que acredite dichas condiciones.

Por último, los especialistas sugieren evaluar el margen presupuestario personal para absorber posibles variaciones en los costos mensuales. La planificación responsable resulta vital para sostener la continuidad de los planes de ahorro y concretar el sueño del vehículo propio.

Para brindar tranquilidad a quienes ya se encuentran abonando una unidad, el texto del anteproyecto prevé la inclusión de una cláusula transitoria que garantiza la seguridad jurídica. En consecuencia, los contratos actualmente en ejecución continuarán bajo las mismas condiciones regulatorias con las que fueron firmados y aprobados, lo que implica que las reglas del nuevo marco desregulador aplicarán únicamente a las suscripciones que se comercialicen a partir de la eventual sanción de la ley.