Así está el historial entre Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro

Boca y San Lorenzo tienen una extensa historia de enfrentamientos que incluye partidos correspondientes al amateurismo, profesionalismo, copas nacionales, torneos internacionales y amistosos. En los encuentros oficiales registrados, ambos equipos se enfrentaron en 214 oportunidades.

En esos 214 partidos oficiales, San Lorenzo consiguió 83 triunfos, Boca ganó 78 y hubo 52 empates, mientras que un encuentro fue dado por perdido a ambos equipos. La estadística contempla los cruces nacionales e internacionales reconocidos.

Los números de los amistosos

La particularidad aparece al incorporar los amistosos comprobados entre ambos clubes. En esa categoría se registran 65 partidos, con 23 victorias para Boca, 16 para San Lorenzo y 26 empates.

De esta manera, los partidos amistosos muestran una distribución diferente a la del historial oficial. La estadística forma parte de la discusión sobre qué encuentros deben incluirse cuando se repasa la historia completa del clásico.

Una rivalidad con más de un siglo

El primer enfrentamiento del que existen registros fehacientes se disputó el 7 de noviembre de 1915, por el Campeonato de Primera División. Aquel partido terminó con triunfo de Boca por 5-0 en terreno xeneize.

En el profesionalismo, ambos equipos también protagonizaron numerosos encuentros y definiciones, además de cuatro cruces internacionales por la Copa Mercosur y la Copa Sudamericana. El último enfrentamiento oficial fue el 11 de marzo de 2026, cuando igualaron 1-1 en La Bombonera.