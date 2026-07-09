Así está el historial entre Francia y Marruecos antes de los cuartos

Francia y Marruecos volverán a verse las caras este jueves por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 17 (hora argentina) en Boston y definirá al primer semifinalista del certamen.

Más allá del presente de ambos seleccionados, el historial favorece al conjunto europeo, que buscará ratificar su condición de candidato frente a una Marruecos que volvió a sorprender con una destacada actuación mundialista.

Francia manda en los antecedentes

A lo largo de la historia, ambas selecciones se enfrentaron en siete oportunidades. El balance es favorable para Francia, que consiguió tres victorias, mientras que Marruecos solo logró un triunfo. Los otros tres encuentros finalizaron empatados.

El antecedente más recordado entre ambos se produjo en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Didier Deschamps se impuso 2 a 0, eliminó al conjunto africano y avanzó a la final, donde luego cayó por penales frente a la Selección argentina.

Cómo llegan al partido

Francia atraviesa un gran presente en el Mundial. Ganó sus tres partidos de la fase de grupos, convirtió diez goles y apenas recibió dos. En la fase eliminatoria derrotó 3-0 a Suecia y luego venció 1-0 a Paraguay, resultados que le permitieron instalarse entre los ocho mejores del torneo.

Marruecos, por su parte, volvió a consolidarse como una de las revelaciones del campeonato. Finalizó segundo en su grupo detrás de Brasil y luego eliminó a Países Bajos por penales antes de superar con autoridad a Canadá por 3 a 0 en los octavos de final. El ganador del cruce avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre España y Bélgica.

Historial entre Francia y Marruecos