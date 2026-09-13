Así estará el tiempo en San Juan este domingo 13 de septiembre

Después de las bajas temperaturas, la lluvia y la nieve que marcaron las últimas jornadas, San Juan tendrá un domingo frío y con cielo parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones y con una temperatura máxima de 12 grados y mínima de -2 grados.

El pronóstico establece una probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada, tanto en la madrugada como por la mañana, la tarde y la noche. De esta manera, las condiciones serán estables, aunque el frío continuará siendo protagonista.

Una madrugada con temperaturas bajo cero

Durante la madrugada del domingo, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura será de -3 grados. El viento tendrá una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con dirección predominante del norte.

La mañana continuará fría, aunque el termómetro comenzará a subir de manera progresiva. Para ese momento se espera una temperatura de 4 grados, cielo algo nublado y viento del norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La máxima llegará a los 12 grados

Durante la tarde se registrará la temperatura más elevada del día, con una máxima prevista de 12 grados. El cielo estará parcialmente nublado y el viento continuará soplando desde el norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Al igual que durante el resto del domingo, el pronóstico no contempla precipitaciones para la tarde. Tampoco se esperan ráfagas de viento en este período.

El frío volverá durante la noche

Para la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 7 grados. El viento cambiará de dirección y será predominante del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Así, el domingo se presentará en San Juan con temperaturas bajas, cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Después del frío, la lluvia y la nieve, el termómetro alcanzará los 12 grados durante la tarde, aunque las temperaturas bajo cero volverán a sentirse durante la madrugada.