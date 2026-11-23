San Juan comenzará la semana con temperaturas elevadas y cielo mayormente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 23 de noviembre la máxima alcanzará los 31 grados, mientras que la mínima será de 16 grados. El pronóstico oficial anticipa una jornada con condiciones variables y probabilidad de precipitaciones hacia el cierre del día.

Cómo estará el tiempo durante el lunes

Durante la mañana, la temperatura rondará los 16 grados y no se esperan precipitaciones, con una probabilidad del 0% según los datos del organismo nacional.

Para la tarde, el termómetro llegará a los 31 grados y el cielo tendrá una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. En tanto, durante la noche la temperatura descenderá hasta los 24 grados y la posibilidad de lluvias aumentará a un rango de entre el 10% y el 40%.

El pronóstico para los próximos días en San Juan

El SMN también anticipó cómo continuará el tiempo en la provincia durante los próximos días, con temperaturas máximas que podrían superar los 30 grados y algunas jornadas con probabilidad de tormentas aisladas.

Para el martes 24 se espera una máxima de 27 grados y una mínima de 19, con probabilidad de tormentas aisladas de hasta el 40%. El miércoles 25, en tanto, estará mayormente nublado, con una máxima de 30 grados y una mínima de 15.

El jueves 26 volverían las tormentas aisladas, con temperaturas de entre 16 y 30 grados y una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%. Para el viernes 27, el organismo prevé cielo parcialmente nublado, una máxima de 34 grados y una mínima de 19.

Pronóstico extendido

De acuerdo con el pronóstico extendido, el sábado 28 llegará con una máxima de 35 grados y una mínima de 21, bajo condiciones parcialmente nubladas y sin probabilidades de precipitaciones.

Para el domingo 29 se espera que continúe el calor, con temperaturas similares: 35 grados de máxima y 21 de mínima. El SMN no prevé lluvias para esa jornada.

De esta manera, San Juan tendrá una semana marcada por temperaturas elevadas, con máximas que irán desde los 27 hasta los 35 grados y algunas posibilidades de tormentas aisladas.