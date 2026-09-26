Franco Colapinto protagonizó el momento más complicado para Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán. En la vuelta 36, el argentino intentó avanzar apenas se retiró el Safety Car, pero un error en la frenada terminó provocando un choque con su compañero Pierre Gasly y dejó a los dos autos de la escudería fuera de carrera.

El incidente ocurrió en el circuito urbano de Bakú, justo después del relanzamiento de la competencia. La salida del auto de seguridad había agrupado a todos los pilotos y abrió una nueva oportunidad para intentar adelantar.

Colapinto marchaba décimo y buscó meterse por el interior de una curva para ganar posiciones. Sin embargo, llegó pasado a la zona de frenada, perdió el control del auto y terminó impactando contra el costado izquierdo del Alpine de Gasly.

El momento del choque

El golpe hizo que ambos Alpine se cruzaran sobre la pista. Gasly perdió el control de su monoplaza y, en medio de la maniobra, terminó impactando contra el McLaren de Lando Norris.

El británico también quedó fuera de competencia inmediatamente, mientras que Gasly sufrió el abandono en el acto. Colapinto consiguió continuar durante algunos metros, pero su auto había quedado seriamente dañado.

El argentino regresó a la pista y se dirigió posteriormente a boxes para que los mecánicos revisaran el monoplaza. Allí detectaron daños en la parte trasera y Alpine decidió que no volviera a competir.

De esta manera, una maniobra que comenzó con el intento de Colapinto por ganar posiciones terminó provocando una carambola que involucró a tres autos y dejó a los dos pilotos de Alpine fuera del Gran Premio.

Un golpe que cambió la carrera

El accidente llegó cuando Alpine tenía a sus dos autos en condiciones de pelear por puntos. Colapinto había largado desde el noveno lugar, mientras que Gasly lo hizo desde el séptimo, después de una clasificación en la que ambos habían llegado a la Q3.

La carrera terminó abruptamente para los dos pilotos y el equipo francés se quedó sin representantes en pista.

Después del accidente, Colapinto reconoció su responsabilidad y pidió disculpas a Gasly y al equipo. El francés, por su parte, confirmó posteriormente que su compañero se había acercado para disculparse por lo ocurrido.

El video del momento permite observar cómo el intento de adelantamiento del argentino terminó desencadenando el choque que cambió por completo la carrera de Alpine en Bakú.