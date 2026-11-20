La Justicia de San Juan imputó a Lino Godoy, un policía retirado oriundo de Mendoza, acusado de integrar una maniobra delictiva que perjudicó a un ciudadano sanjuanino por la suma de $167.860.000. El damnificado realizó la denuncia tras advertir que había sido engañado mediante un esquema de falsas inversiones, quedando el exefectivo policial bajo la lupa como presunto partícipe necesario por ser el titular de las cuentas bancarias donde se acreditaron los fondos transferidos.

La investigación judicial, encabezada por la UFI Delitos Informáticos, sostiene que la estafa virtual comenzó cuando el denunciante recibió mensajes a través de WhatsApp provenientes de líneas telefónicas radicadas en México. Mediante distintas promesas de obtener importantes ganancias financieras, los interlocutores lograron convencer a la víctima para que efectuara múltiples transferencias bancarias que terminaron alojadas en cuentas vinculadas directamente con Godoy.

Durante este jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria ante la jueza Ana Carolina Parra, quien resolvió habilitar un plazo de 12 meses para profundizar las pesquisas. En este lapso, el Ministerio Público Fiscal deberá determinar con precisión cómo operó el circuito del dinero y cuál fue el grado real de intervención del imputado en el delito de estafa, tipificado en el artículo 172 del Código Penal.

A pesar de la gravedad de la acusación, la magistrada dispuso que Lino Godoy transite el proceso judicial en libertad, aunque le impuso estrictas medidas coercitivas por el término de cuatro meses. Entre las obligaciones fijadas, el acusado deberá comparecer de forma mensual en la Comisaría 14 de General Alvear, en Mendoza, y tiene terminantemente prohibido abandonar el territorio argentino sin contar con una autorización previa de la Justicia.

Asimismo, la resolución judicial exige que el policía retirado se someta al proceso, no obstaculice ninguna medida investigativa y mantenga una prohibición absoluta de acercamiento o contacto por cualquier vía con la víctima sanjuanina. De manera paralela, la jueza Parra dictó la inhibición general de bienes de Godoy por cuatro meses hasta cubrir la cifra de $167.860.000, con el objetivo de resguardar el patrimonio frente a un futuro reclamo civil.

Con un año por delante para recolectar pruebas, los investigadores buscarán reconstruir la totalidad de la operatoria financiera e identificar a otros posibles involucrados en la red delictiva. La causa intentará esclarecer el destino final del dinero sustraído y confirmar si las cuentas bancarias del imputado formaban parte de una estructura organizada para captar ahorros mediante engaños digitales.