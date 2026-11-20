La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunicó de manera oficial cómo será el esquema de funcionamiento de las distintas áreas y servicios esenciales durante el próximo lunes 23 de noviembre. El objetivo de la medida es organizar la prestación de tareas básicas y garantizar el orden en la capital sanjuanina durante el descanso laboral.

De esta forma, las diferentes dependencias de la comuna adaptarán sus horarios y modalidades de trabajo para dar respuesta a las necesidades de los vecinos. A continuación, se detalla el cronograma completo de atención dispuesto para toda la jornada:

Recolección de residuos: actividad normal en todos los recorridos y horarios habituales.

Servicio de Emergencia Municipal (SEM): actividad normal durante toda la jornada.

Cementerio: actividad normal.

Servicios Fúnebres: atención normal.

Playa de Remoción: guardia pasiva.

Monitores Urbanos: guardia mínima.

ECO: sin servicio.

Feria Municipal y Mercado de Abasto: permanecerán cerrados.

Por qué es feriado este lunes 23 de noviembre

La modificación en la rutina administrativa y operativa responde a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Si bien la fecha original de esta efeméride patria es el 20 de noviembre, el calendario nacional establece su traslado al lunes 23 para conformar un fin de semana largo en todo el país.

Esta jornada recuerda la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado ocurrida en 1845, un acontecimiento clave en la defensa del territorio argentino. Debido a este asueto nacional, las oficinas públicas y los comercios modifican su actividad habitual, retomando sus tareas recién el martes 24 de noviembre.