Así funcionarán los servicios en Capital este 11 de septiembre

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, bajo la gestión de la intendenta Susana Laciar, informó el cronograma de servicios para este viernes 11 de septiembre, declarado feriado provincial en conmemoración del Día del Maestro.

Durante la jornada, las distintas áreas municipales funcionarán bajo diferentes modalidades, de acuerdo con las características de cada servicio y la atención prevista para los vecinos.

Recolección y emergencias

El servicio de Recolección de Residuos tendrá actividad normal durante el feriado provincial. También funcionará con normalidad el Servicio de Emergencia Municipal (SEM).

El Servicio Fúnebre mantendrá su atención normal durante toda la jornada, mientras que la Playa de Remoción y los Monitores Urbanos trabajarán con una guardia mínima. Por su parte, ECO SEM no tendrá actividad durante este viernes 11 de septiembre.

Cementerio Municipal

El Cementerio Municipal funcionará con normalidad durante el feriado. La atención será en horario corrido de 8:00 a 19:00. De esta manera, el municipio estableció un esquema diferenciado para cada una de las áreas y servicios durante la jornada del viernes.

Feria y Mercado de Abasto

La Feria Municipal y el Mercado de Abasto permanecerán abiertos con normalidad este viernes 11 de septiembre. En tanto, el municipio informó que ambos permanecerán cerrados el lunes 14 de septiembre.

Así, Capital dio a conocer el funcionamiento de sus principales servicios para el feriado provincial, con actividad normal en las áreas esenciales y guardias en aquellos sectores que lo requieren.