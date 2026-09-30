Un video publicado en los últimos días en TikTok muestra cómo quedó uno de los caminos aledaños al proyecto minero Veladero, en el departamento Iglesia, luego de las intensas nevadas registradas en la zona cordillerana de San Juan. Las imágenes fueron compartidas por el usuario @nikoromero45 y superaron los 3.000 "me gusta" en la plataforma.

En el registro se observa la huella de tierra despejada para la circulación, mientras que a ambos costados se acumula una importante cantidad de nieve. El video permite dimensionar el trabajo de mantenimiento de caminos que requiere la operación minera en la alta montaña durante los meses de invierno

Una temporada marcada por El Niño

Las nevadas de 2026 no fueron un temporal aislado. Responden a un El Niño que la Organización Meteorológica Mundial calificó como "muy fuerte", una condición que solo se registró en contadas ocasiones desde que existen registros: 1982-83, 1997-98 y 2015-16.

El Niño es la fase cálida de un ciclo climático natural que ocurre en el océano Pacífico. Cuando las aguas superficiales se calientan por encima de su promedio histórico, modifican la circulación de la atmósfera y alteran los patrones de lluvia y temperatura en todo el mundo. En Sudamérica, El Niño suele traer más precipitaciones a la cordillera de Cuyo.

El temporal que comenzó el 15 de julio fue el mayor desde la inauguración de Veladero en 2006. El camino de 185 kilómetros que conecta la mina con los valles quedó sepultado por más de tres metros de nieve. Las temperaturas llegaron a -23°C, con ráfagas de viento que superaron los 80 km/h y una sensación térmica que se desplomó hasta los -30°C.

La operación activó su protocolo de contingencia —un conjunto de procedimientos preestablecidos para emergencias climáticas— y suspendió preventivamente sus actividades productivas desde el 16 de julio. Unos 938 operarios permanecieron en el campamento, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, con asistencia total: alojamiento, alimentación y atención médica continua.

El efecto en otros proyectos

El temporal no afectó solo a Veladero. En Los Azules, la empresa desmovilizó preventivamente a 37 trabajadores del campamento Candadito, ubicado a más de 3.100 metros de altura. Las nevadas se extendieron hasta mediados de agosto y provocaron una demora de aproximadamente cuatro meses respecto al cronograma habitual, donde para fines de octubre el camino ya solía estar liberado.

En Vicuña, el proyecto de BHP y Lundin Mining, unas 400 personas permanecieron en el campamento Batidero con abastecimiento garantizado, mientras avanzaban las tareas de despeje de caminos. La empresa ejecutó su Plan Invierno, un protocolo diseñado específicamente para condiciones climáticas extremas en alta montaña.

Glencore Pachón también activó su Operativo Invierno 2026 para enfrentar uno de los eventos níveos más importantes de los últimos 25 años.