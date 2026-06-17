Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán de la Selección Argentina marcó un hat-trick en la goleada 3-0 frente a Argelia por la primera fecha del Mundial 2026 y alcanzó una de las marcas más prestigiosas que existen en las Copas del Mundo: igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Con sus tres tantos en Kansas City, el rosarino llegó a 16 goles en la máxima competencia de selecciones y quedó en la cima de una tabla reservada para leyendas. Lo hizo además en su sexta participación mundialista, una cifra inédita en la historia del torneo.

La noche comenzó con un golazo desde afuera del área para abrir el marcador, continuó con una aparición goleadora tras un rebote de Luca Zidane y terminó con otro zurdazo letal para completar el triplete. Tres goles que no solo le dieron la victoria al campeón del mundo, sino que también lo colocaron junto a Klose en lo más alto del ranking histórico.

Hasta este martes, el alemán era el dueño exclusivo del récord gracias a sus 16 conquistas distribuidas en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014. Ahora comparte el privilegio con Messi, que convirtió en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Además, la Pulga alcanzó otro hito notable: igualó a Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas en marcar goles en cinco Copas del Mundo diferentes.

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales

Lionel Messi (Argentina) – 16 goles Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles Gerd Müller (Alemania) – 14 goles Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles Just Fontaine (Francia) – 13 goles

La presencia de Mbappé agrega un condimento especial a la lucha por el récord. El francés debutó en el Mundial 2026 con un doblete frente a Senegal y alcanzó los 14 tantos, una cifra impactante considerando que disputa apenas su tercera Copa del Mundo.

Sin embargo, hoy todas las miradas apuntan a Messi. A los 38 años, y a pocos días de cumplir 39, sigue batiendo récords y ampliando una carrera que parece no tener techo. El rosarino no solo igualó la marca de Klose, sino que quedó a un solo gol de convertirse en el máximo goleador absoluto de la historia de los Mundiales.

La próxima oportunidad será el 22 de junio ante Austria. Allí, el capitán argentino podría quedarse en soledad con una de las marcas más importantes que ofrece el fútbol mundial y seguir alimentando una leyenda que parece eterna.