Una avioneta cayó este domingo en una zona de monte del sur de la ciudad de Córdoba y sus cinco ocupantes sobrevivieron al impacto. El momento del rescate quedó registrado en imágenes difundidas por la Policía de Córdoba, donde se observa el operativo desplegado para llegar hasta la aeronave y asistir a las tres personas adultas y dos menores que viajaban a bordo.

El accidente ocurrió alrededor de las 13.30, en un sector de vegetación densa ubicado sobre la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9,5, en cercanías del aeródromo de Coronel Olmedo. La aeronave era una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG, que había despegado poco antes desde esa terminal aérea.

Los gritos que permitieron encontrar la avioneta

La ubicación exacta de la aeronave no era sencilla de localizar debido a la vegetación. Dos jóvenes que se encontraban en la zona decidieron internarse en el monte después de enterarse de la caída.

Mientras buscaban, escucharon los pedidos de auxilio de uno de los menores. Los gritos permitieron establecer dónde estaba la avioneta y llegar hasta los ocupantes antes de que arribaran todos los equipos de emergencia.

Los testigos contaron que encontraron a uno de los niños sobre un ala y con un corte en la cabeza. También observaron que los adultos presentaban distintas lesiones. La aeronave había avanzado unos 50 metros entre las plantas antes de detenerse contra un árbol.

Un operativo entre árboles y restos del avión

Al lugar llegaron efectivos de la Policía de Córdoba, personal de Bomberos y equipos del servicio de emergencias 107. El acceso era complicado por las características del terreno, por lo que los rescatistas debieron avanzar entre la vegetación hasta llegar a la cabina.

Uno de los ocupantes permanecía atrapado y fue necesario retirar parte del techo de la avioneta para poder liberarlo. Una vez que los cinco fueron asistidos, se organizó el traslado hacia distintos centros médicos de la capital provincial.

Los dos menores fueron trasladados conscientes al Hospital de Niños. En tanto, los tres adultos fueron derivados a los hospitales San Roque y de Urgencias. Según la información disponible, todos permanecían fuera de peligro, aunque bajo observación médica y con pronóstico reservado.

Qué se sabe sobre la caída

Según la información conocida, el piloto habría detectado un inconveniente durante el vuelo e intentado regresar al aeródromo. Al advertir que no conseguiría llegar a la pista, habría buscado un sector despejado para realizar un aterrizaje de emergencia, pero terminó impactando contra la vegetación.

Entre las hipótesis mencionadas aparece una posible falla mecánica, aunque todavía no fue confirmada. La Junta de Seguridad en el Transporte deberá determinar las causas del accidente mediante las pericias sobre la aeronave y reconstruir qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo.

La investigación también deberá establecer por qué la avioneta, que según información difundida tendría capacidad homologada para cuatro personas, llevaba cinco ocupantes. Además, trascendió que la aeronave había protagonizado otros dos aterrizajes de emergencia, aunque todavía se investiga si esos antecedentes tuvieron alguna relación con el accidente ocurrido este domingo.