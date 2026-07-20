La Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, informó que "mañana continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo". Esta actualización en los montos responde a la decisión oficial por la cual "Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15%".

En el caso de los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el mínimo legal, el cronograma establece que este martes 21 pueden cobrar aquellos titulares con documentos finalizados en ocho.

Este grupo recibirá su haber mensual junto con el bono adicional de 70 mil pesos dispuesto para reforzar los ingresos. Por otro lado, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo que tengan documentos terminados en ocho también tienen sus fondos disponibles en esta fecha. En cuanto a la Asignación por Embarazo, el pago corresponde a quienes posean documentos concluidos en seis.

Para facilitar el acceso a la información, se recordaron los canales disponibles para verificar la fecha y el medio de cobro exactos. Los interesados pueden ingresar al sitio web oficial del organismo y seleccionar la opción de calendario de pagos.

También es posible realizar la consulta a través de la plataforma mi ANSES, tanto en su versión web como en la aplicación móvil, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social en las secciones de cobros o mis datos. Finalmente, se encuentra habilitada la modalidad de Atención Virtual, donde tras iniciar sesión se puede acceder a consultas rápidas sobre el lugar y momento del cobro.