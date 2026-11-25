La Asociación Sindical de Jerárquicos y Profesionales de la Minería (Asijemin) firmó un acuerdo institucional con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Fundación Ideacion para avanzar en un proyecto educativo conjunto. El objetivo es responder a las necesidades actuales y futuras de la actividad minera, con una fuerte orientación hacia la formación técnica y el desarrollo de las comunidades.

El convenio se articuló a través del Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía y la Minería (Ceegem) de la Facultad de Ciencias conómicas de la UBA, un espacio académico dedicado a la investigación y capacitación en el sector. Durante el encuentro, las partes establecieron las bases para elaborar un programa de formación proyectado para 2027.

Según informaron desde el sindicato, esta iniciativa estará destinada a profesionales, trabajadores mineros, comunidades y pequeñas y medianas empresas (pymes) vinculadas con la industria. El eje central es vincular las capacidades académicas de la universidad con las demandas reales del sector productivo.

El aporte del sector empresarial de San Juan

El encuentro contó con la participación clave de representantes del entramado productivo, entre ellos Alfredo Amín, de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica), y Miguel Jiménez, de Metales Concepción.

La presencia de los referentes sanjuaninos permitió incorporar las necesidades específicas de las pymes y de las comunidades aledañas a los proyectos mineros a los objetivos de formación. De esta manera, el programa busca no solo elevar el nivel de calificación técnica de los trabajadores, sino también ampliar el acceso al conocimiento para que las economías locales puedan aprovechar las oportunidades que genera la actividad.

Por parte de Asijemin participaron el secretario general, Marcelo Mena Muñoz; el secretario técnico-profesional y de Formación, Fabián Gasco; el director regional Centro, Humberto Coria; y Guillermo Ruiz Giordano, del área de Legales.

En representación de la UBA y la Fundación Ideacion estuvieron el director del Ceegem, Andrés Ernesto Di Pelino; la directora del Cerproc de la Facultad de Ciencias Económicas, Norma Alicia Cristobal; la subdirectora de Vinculación Institucional y Sustentabilidad del CEEGEM, Fernanda Vallejos; y la directora de Gestión Educativa e Innovación de la Fundación Ideacion, Dalila Vera Effron.

Con esta alianza, el sector sindical y académico busca consolidar un puente que permita profesionalizar a la industria y garantizar que el desarrollo minero deje capacidades instaladas en los territorios donde se desarrollan los proyectos.