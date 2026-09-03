El temporal invernal que afectó la cordillera sanjuanina durante julio y agosto desató un conflicto salarial en el proyecto Vicuña: la empresa descontó el ítem "zona" (equivalente al 20% del salario básico) a los trabajadores que no pudieron subir al yacimiento por la suspensión de actividades, una medida que afecta a entre 200 y 300 personas, según informó Asijemin. El sindicato busca resolver esto con una propuesta concreta: adelantar vacaciones para que los empleados puedan cobrar el plus completo.

El ítem "zona" es un adicional del 20% calculado sobre el sueldo básico que se paga a los trabajadores que desempeñan sus tareas en el yacimiento, por encima de quienes trabajan en oficinas. Según explicó a DIARIO HUARPE Humberto Coria, director regional centro de Asijemin, la empresa decidió descontar ese plus a los empleados que no pudieron acceder al yacimiento durante el temporal.

"Les han dado 10% a la gente que ha ido a las oficinas de Albardón a trabajar. Al resto que no ha ido ni a la oficina ni al yacimiento, no les están pagando la zona", detalló Coria.

El impacto económico es significativo. Coria ejemplificó: "Supongamos un puesto de 5 millones, el 20% es 1 millón. Hay un promedio de sueldos entre 3 a 5 millones, tenés de 600.000 a 1 millón menos de sueldo."

El argumento central del reclamo gremial es que el camino de acceso al yacimiento está transitable. "El problema que tenemos nosotros es que el camino está habilitado para subir. La empresa es la que no quiere subir los días", afirmó Coria. De todas formas, cabe remarcar que hay nieve en alta montaña y eso dificulta los trabajos.

El dirigente sindical fue contundente: "Si el camino estuviera cortado y no hubiera ingreso al yacimiento, no lo comparto, pero te lo puedo tomar. El problema es que el camino si está habilitado."

Según información periodística, el temporal de nieve en la zona fue récord: en el campamento Vicuña, la acumulación alcanzó alrededor de tres metros. Sin embargo, las empresas operadoras como Veladero, Vicuña y Los Azules actuaron con prevención al paralizar la producción a tiempo.

Coria estimó que entre 200 y 300 personas se vieron afectadas. "Es algo que nos impacta a nosotros y a Aoma, no solamente a nosotros, los dos sindicatos", señaló.

Entre los puestos alcanzados se encuentran operadores de camiones y personal administrativo. Actualmente solo están subiendo "la gente que opera maquinarias y supervisiones, maquinaria y limpieza de caminos. Están con la gente justa como para limpiar y mantener el hotel. Todo el resto lo han dejado abajo."

Tras una reunión con recursos humanos de la empresa, Coria explicó que el sindicato analiza alternativas para mitigar el impacto.

"Estamos viendo analizar alternativas como adelantar vacaciones, dar la opción a la gente de adelantar vacaciones para que puedan cobrar todo su sueldo con la zona; ver de hacer poder subir gente, aunque no tenga que desarrollar su trabajo, quizás apoyar en otra área y ir haciendo grupos, ir rotando para que no impacte tanto en los trabajadores", detalló.

Sin embargo, aclaró que "no se ha definido nada, simplemente ha sido ideas de la empresa, propuestas. Vamos a ver qué se define en los días siguientes."

El dirigente sindical también adelantó que evalúan acciones legales. "Estamos viendo con la parte de legales del sindicato a ver qué se puede hacer, si presentar un recurso de amparo o algo, cómo para que no le descuenten."

Consultado sobre la legalidad de la medida, Coria reconoció: "A primera hora, sí, lo que nos dicen los abogados" que la empresa está dentro de lo legal.

DIARIO HUARPE intentó obtener una respuesta de la empresa, pero hasta el momento de la publicación, esta no llegó.

Coria confirmó que la próxima semana habrá nuevas reuniones. "Vamos a seguir negociando. Recién los chicos están cobrando el sueldo ahora. Tenemos que hacer un análisis de ver a quién se le ha descontado, cuánto se le ha descontado y ir viendo caso por caso."

El dirigente también precisó que de los 200 a 300 afectados, Asijemin tiene unos 40 afiliados directos. El resto pertenece a Aoma.