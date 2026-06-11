

La Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) manifestó su rechazo ante la importación de una "ciudad modular" proveniente de China.

La estructura está destinada a construir el campamento Batidero, un megaproyecto de extracción de cobre ubicado en la provincia de San Juan que albergará a miles de trabajadores mineros que pertenecen al emprendimiento Vicuña.

El gremio cuestionó con dureza la decisión del consorcio a cargo, integrado por las firmas PowerChina, Beijing Chengdong y la empresa santafesina RAFA S.A. gracias a las concesiones que otorgó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) facilitadas por el gobierno nacional con respaldo del Congreso de la Nación.

Desde ASIMRA señalaron que la adquisición de estas instalaciones extranjeras genera un impacto negativo en la economía local. De acuerdo con el sindicato, la medida "destruye a los proveedores nacionales, impacta en la cadena de valor regional y reduce la posibilidad de generar empleo genuino para la población local", limitando la participación de la industria metalúrgica argentina en los proyectos mineros de la región cuyana.

ASIMRA, liderado por Javier Escobar, referente de los trabajadores mineros de Salta, San Juan, Catamarca, Jujuy y Santa Cruz, no fue el único que levantó la bandera de la queja, ya que se sumaron diferentes sectores industriales y empresariales de las provincias afectadas, quienes también alertaron sobre la pérdida de empleo y la relegación de proveedores nacionales en uno de los proyectos de inversión más grandes del país.

Si bien el foco de ASIMRA está puesto en el interés nacional, también valoró la llegada de las inversiones y, al mismo tiempo, expuso la necesidad de “buscar y facilitar soluciones integrales para PyMEs locales y para todos los trabajadores”.

Al respecto amplió: “Es inadmisible la decisión de traer una ciudad, con trabajadores chinos, e implantarla en medio de la cordillera argentina”, reforzaron y reivindicaron la participación de centenares de PyMEs locales que “están en condiciones de realizar las tareas”.

Cuestionamientos a la obra

Se trata de la instalación inicial de 2.500 camas en el complejo habitacional Batidero, pero que por la dinámica de los trabajos rotativos en la minería la cifra se elevará para rondar entre las 3.500 y las 5.000 personas. A su vez, con el avance del emprendimiento, la demanda de trabajadores podría escalar a 12.000, requiriendo ampliar el complejo a 6.000 plazas.

El modelo de ciudad proveniente de China consiste en módulos prefabricados con estructura de acero, que se ensamblan y apilan en la montaña. Los mismos están listos para su uso y equipados con mobiliario y electrodomésticos.

Si bien las “casas” son prácticas, el impacto sobre el empleo y la cadena de proveedores es uno de los puntos más preocupantes del conflicto, ya que, al importar los módulos, la mayor parte del valor agregado y la generación de puestos de trabajo queda fuera del país.

Por último, ASIMRA propuso revisar la decisión debido a la afectación que genera a trabajadores locales como al empresariado, que planteó desigualdad en las condiciones para competir con los proveedores extranjeros.

Batidero es el nombre del campamento base y de avanzada para el megaproyecto minero de cobre, oro y plata ubicado en la cordillera. Se encuentra a más de 4.000 metros de altura y a unos 500 km de la ciudad de San Juan (lo que implica un viaje de aproximadamente 10 horas).

Funcionará como el hogar temporal y centro de operaciones para los cientos de trabajadores (y futuras obras de construcción) del megaproyecto minero conocido como Josemaría y parte del área Vicuña, el cual se enfoca en la extracción de cobre, oro y plata.

El campamento contará con servicios de hotelería, clínica 24 horas, comedor, gimnasio y áreas de recreación para el personal.