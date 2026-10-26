Atacaron a una familia por una deuda, golpearon al padre y balearon un auto

Un reclamo por una supuesta deuda terminó en un violento ataque contra una familia en el barrio El Prado Norte. Cuatro sujetos, dos de ellos armados y encapuchados, llegaron a una vivienda el 15 de octubre, amenazaron a uno de sus ocupantes, lo golpearon y, antes de retirarse, dispararon contra el auto de su hijo, que estaba estacionado frente a la casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 14, a plena luz del día. Según se expuso durante las audiencias judiciales, los atacantes llegaron hasta la vivienda y preguntaron por el hijo de uno de los denunciantes. Cuando el padre les respondió que no se encontraba en el lugar, comenzaron a amenazarlo mientras exhibían armas de fuego.

En medio del episodio, uno de los agresores le pegó en la frente con un arma, mientras otro le dio golpes de puño. Después intentaron ingresar a la casa para buscar al hijo, pero el padre se interpuso y logró evitar que entraran.

La violencia continuó cuando los sospechosos se retiraban en el vehículo en el que habían llegado. Antes de escapar, efectuaron disparos contra el auto del hijo, que permanecía estacionado frente a la vivienda.

La investigación está a cargo del fiscal José Plaza y del ayudante fiscal Jorge Sánchez, quienes buscan determinar la participación de los involucrados y esclarecer las circunstancias del ataque.

Un reclamo por una deuda y dos sospechosos bajo investigación

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, entre los atacantes y los denunciantes habría existido una relación comercial vinculada con un préstamo que no habría sido devuelto. Los investigadores sospechan que el episodio estuvo relacionado con un intento de cobrar ese dinero por la fuerza.

La causa ya tuvo dos audiencias. En la primera, realizada la semana pasada, uno de los presuntos autores recibió prisión preventiva. Este lunes se llevó adelante la audiencia de control de legalidad de la detención del segundo sospechoso, se formalizó la investigación en su contra y la Fiscalía solicitó que permaneciera detenido durante dos meses.

Sin embargo, el juez hizo lugar al pedido por un plazo de un mes. De esta manera, el segundo sospechoso continuará detenido mientras avanza la investigación.

La calificación legal provisoria contempla amenazas agravadas por el uso de armas de fuego, lesiones y daños. Como la investigación recién comienza, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar la responsabilidad de los involucrados y precisar las circunstancias del ataque.