Con las unidades de colectivos paralizadas en todo San Juan y el reloj corriendo en contra de miles de trabajadores y estudiantes, la provincia amanecerá sumida en un clima de absoluta incertidumbre. Mientras los usuarios tendrán que buscar alternativas para circular, todas las miradas y oídos se concentrarán en la sede de la Subsecretaría de Trabajo cuando se de la conciliación obligatoria. Allí, la cámara empresarial ATAP llevará una propuesta clave sobre la mesa para intentar destrabar el conflicto salarial con la UTA y tratar de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

El servicio de transporte público en San Juan iniciará la jornada del jueves sumido en la incertidumbre y el estancamiento. La Unión Tranviarios Automotor activó una sorpresiva retención de servicios en las unidades de la Red Tulum este miércoles, debido el incumplimiento en la liquidación de haberes por un aumento prometido que nunca llegó.

A pesar de los intentos del Gobierno de desactivar la medida de fuerza, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria e intimó a las partes a reanudar la prestación, sin embargo el gremio rechazó suspender la medida por falta de una respuesta por parte de la parte empresaria.

En consecuencia, el paro se mantendrá hasta la audiencia fijada para este jueves a las 11:30; y en el medio, los usuarios sin servicio hasta después del mediodía. Es lo que al menos se conoce fehacientemente.

El origen del reclamo

El conflicto se desencadenó tras las marcadas diferencias en las liquidaciones salariales correspondientes a los incrementos acordados para los últimos meses. Desde la UTA sostienen que un chofer debió percibir cerca de $2,3 millones, mientras que las empresas depositaron montos cercanos a los $1,4 millones, generando un desfasaje acumulado de unos $800.000 por trabajador.

Antonio Ruíz, de UTA, remarcó en horas tempranas públicamente que "los choferes son empleados de las concesionarias privadas y no del Estado, exigiendo el pago total de lo acordado y rechazando la efectividad de la conciliación obligatoria sin una propuesta formal sobre la mesa".

Por su parte, la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros argumentó la imposibilidad de afrontar la grilla salarial sin un reajuste en el esquema de financiamiento, demandando mayor aporte de subsidios provinciales o una readecuación en la tarifa del boleto.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte remarcaron que la negociación es estrictamente entre privados. En paralelo, la Subsecretaría de Trabajo tildó la medida de "falta grave" y advirtió con aplicar duras sanciones y multas económicas contra el sindicato.

Consecuencias inmediatas

La Cámara de Comerciantes Unidos estimó que el movimiento de clientes en la Peatonal capitalina sufrió una caída cercana al 70% durante la primera jornada de protesta.

El Ministerio de Educación dispuso la justificación de faltas y llegadas tarde para estudiantes y docentes que dependen del servicio para asistir a las escuelas.

Si las empresas acercan una propuesta salarial que cubra la brecha reclamada o si el Ejecutivo destraba fondos de compensación, la UTA podría acatar la conciliación y levantar de inmediato las medidas de fuerza.

De mantenerse la intransigencia y la suspensión del servicio, el Gobierno provincial podría formalizar multas millonarias contra el gremio por desobedecer la conciliación obligatoria, evaluando incluso pedidos de suspensión de personería o la aplicación de descuentos por días no trabajados.

Si las empresas aducen quebranto por falta de subsidios, la falta de acuerdo podría forzar la discusión sobre un inminente incremento en el precio del pasaje de la Red Tulum como única vía para financiar los salarios.