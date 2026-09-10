La causa por el violento enfrentamiento a hachazos ocurrido en Santa Lucía sumó un nuevo capítulo judicial. Un día después de la imputación de Franco Ezequiel Rodríguez, señalado como el presunto atacante, Ricardo Javier Martínez, el prestamista involucrado en el episodio, quedó formalmente vinculado a una investigación y la Justicia le impuso tres meses de prisión domiciliaria como medida cautelar.

La resolución se conoció este jueves durante una audiencia ante la jueza de Garantías Mabel Moya y representantes de la UFI Genérica. Además, se fijó un plazo de seis meses para avanzar con la Investigación Penal Preparatoria y esclarecer completamente las responsabilidades en el enfrentamiento.

La situación de Martínez tiene una particularidad: al momento de producirse la pelea ya cumplía una condena bajo prisión domiciliaria por una causa anterior. El hombre había recibido una pena efectiva por amenazas con arma de fuego que, tras ser unificada con una condena previa, derivó en una pena única de dos años de prisión efectiva autorizada para cumplir en su vivienda.

El atacante había sido imputado

El avance judicial sobre el prestamista se produce después de que Franco Ezequiel Rodríguez, de 36 años, fuera llevado a Tribunales por el mismo episodio. El miércoles se presentó en silla de ruedas debido a las lesiones sufridas durante la pelea y quedó formalmente imputado por lesiones leves.

La Fiscalía sostiene como principal hipótesis que Rodríguez conocía a Martínez por transacciones anteriores y que aquella madrugada inicialmente le solicitó $50.000. El prestamista le habría entregado $20.000 y el hombre se retiró, pero regresó minutos después con el argumento de pedir otros $10.000.

Según la teoría expuesta por el Ministerio Público Fiscal, ese segundo pedido habría sido una maniobra para poder ingresar nuevamente a la propiedad y concretar un robo con ayuda de otras personas que se encontraban en las inmediaciones. La defensa de Rodríguez, en cambio, sostiene que su representado fue atacado y actuó en legítima defensa.

Una pelea con un hacha y un cuchillo

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en la zona de avenida Benavídez y Chacabuco. En medio del enfrentamiento se utilizaron armas blancas, entre ellas un hacha y un cuchillo, y tanto Martínez como Rodríguez resultaron con múltiples heridas. Ambos debieron ser trasladados al Hospital Rawson.

El conflicto incluso continuó en el centro de salud, donde familiares de ambos involucrados protagonizaron una pelea en el hall mientras esperaban noticias sobre los heridos.

Ahora la investigación continuará para reconstruir la secuencia completa y determinar las responsabilidades de cada uno. En paralelo, la defensa de Rodríguez adelantó que pretende denunciar al prestamista por las lesiones que sufrió su cliente durante el enfrentamiento.