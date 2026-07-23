La investigación por el violento ataque armado contra la vivienda de la familia señalada como responsable de la balacera que dejó gravemente herido al remisero Alejandro Ismael Rodríguez Marcoleta registró un importante avance. La Fiscalía confirmó seis detenidos, entre ellos un menor de edad, y el secuestro de al menos seis armas de fuego, entre revólveres y pistolas, que ahora serán sometidas a distintas pericias.

El fiscal confirmó que cinco de los detenidos son mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia ordinaria, mientras que el sexto involucrado es un menor, por lo que fue puesto a disposición del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. Si bien su situación procesal es distinta, también forma parte de la investigación.

Las detenciones fueron concretadas durante una serie de allanamientos realizados en distintos domicilios. En dos de ellos, los investigadores secuestraron un importante arsenal compuesto por al menos seis armas de fuego, entre revólveres y pistolas.

Ahora, peritos de Criminalística trabajan para establecer si esas armas estaban aptas para disparar y, principalmente, si alguna de ellas fue utilizada durante el ataque armado contra la vivienda. Por el momento, el fiscal aclaró que todavía no existen resultados concluyentes debido a que las pericias comenzaron tras los procedimientos realizados en las últimas horas.

Además, la Fiscalía continúa trabajando para identificar a todas las personas que participaron del ataque, ya que no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones conforme avance la investigación.

La represalia en Villa El Salvador

El hecho investigado ocurrió en Villa El Salvador, Chimbas, pocas horas después de que el remisero Alejandro Ismael Rodríguez Marcoleta fuera baleado mientras trabajaba. Según la hipótesis de los investigadores, el ataque contra la vivienda habría sido una represalia dirigida a la familia señalada como responsable de esa agresión.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que varios hombres llegaron hasta la vivienda, descendieron de los vehículos en los que se movilizaban y efectuaron una intensa balacera antes de darse a la fuga. La secuencia quedó incorporada a la investigación y permitió avanzar en la identificación de varios de los presuntos participantes.

En la causa por el ataque al remisero ya fueron formalizados Carlos Maximiliano Páez, señalado como quien habría efectuado el disparo que hirió al trabajador, y uno de sus hijos, Azarías Aarón Páez. En tanto, otro de sus hijos, Thiago Páez Verón, continúa prófugo y pesa sobre él un pedido de captura.

Precisamente, el fiscal reveló que la investigación busca determinar si algunos de los seis detenidos por el ataque a la vivienda guardan una relación directa con los involucrados en la causa del remisero baleado. "Estamos analizando justamente esa vinculación", explicó.

Otra de las hipótesis que intenta confirmar la Fiscalía es si los atacantes de la vivienda se movilizaban en el mismo vehículo utilizado por el remisero antes de ser baleado. Ese automóvil ya fue secuestrado y será sometido a distintas pericias, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia de ambos episodios y determinar si efectivamente forman parte de una misma escalada de violencia entre los grupos enfrentados.