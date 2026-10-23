La causa judicial por el ataque al colectivo de Unión de Villa Krause tuvo una nueva resolución este viernes 23 de octubre. Franco Emanuel Cuello, el único detenido por arrojar piedras contra el vehículo que trasladaba a los futbolistas, recibió el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, conocido como probation. De esta manera, deberá cumplir tareas comunitarias durante un año y respetar una serie de condiciones para evitar que el proceso penal avance a juicio.

La resolución fue dictada por el juez de Garantías Ricardo Grossi Graffigna, luego de una audiencia en la que participaron el fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Escudero. El imputado, de 28 años, fue investigado por los daños ocasionados al colectivo, aunque durante el episodio también resultó herido uno de los jugadores del plantel.

Un aspecto clave para el avance de la causa fue que Ignacio Barahona, el futbolista lesionado, decidió no denunciar las agresiones que sufrió. Por ese motivo, la investigación judicial quedó centrada en la rotura de una ventanilla del vehículo, cuyo propietario sí presentó la denuncia correspondiente.

La probation establece que Cuello deberá realizar trabajos comunitarios no remunerados y cumplir una reparación simbólica. Si respeta las condiciones impuestas durante los próximos 12 meses, podrá evitar la realización del juicio. En cambio, un incumplimiento podría provocar la revocación del beneficio.

El ataque al plantel de Unión de Villa Krause

El hecho que originó la investigación ocurrió el miércoles 21 de octubre, cuando la delegación de Unión se dirigía hacia el estadio de Sportivo Desamparados para disputar un partido de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Durante el recorrido, al llegar a las inmediaciones de San Miguel y Balcarce, en Rivadavia, varias personas comenzaron a lanzar piedras contra el colectivo. La agresión se produjo pese a que el traslado del plantel contaba con acompañamiento policial.

Uno de los proyectiles golpeó una ventanilla de la parte trasera derecha y rompió el vidrio. En medio de la situación, Ignacio Barahona recibió un impacto que le provocó una herida en el rostro.

Los efectivos que custodiaban el vehículo identificaron a uno de los presuntos agresores, quien vestía una campera azul y una gorra. Tras observar que había arrojado una piedra, iniciaron una persecución y consiguieron detenerlo a unos 50 metros del lugar.

El sospechoso fue identificado como Franco Emanuel Cuello, domiciliado en Villa del Bono, y quedó a disposición de la Justicia.

La causa continuará bajo las condiciones de la probation

Aunque el ataque involucró a varias personas, Cuello fue el único sospechoso detenido durante el operativo. Su situación se resolvió mediante la suspensión de juicio a prueba, una salida judicial que no equivale a una condena y que exige cumplir determinadas obligaciones.

En cuanto al origen de la agresión, trascendió una versión que apunta a una posible confusión de los atacantes respecto de los ocupantes del colectivo. La hipótesis sostiene que habrían creído que se trataba de simpatizantes de Sportivo Desamparados, en medio de conflictos con hinchas de Sportivo Del Bono.

Sin embargo, esta explicación no fue confirmada por las autoridades judiciales. Por el momento, la causa quedó sujeta al cumplimiento de las medidas impuestas al único imputado detenido por el episodio.