La investigación por el ataque a balazos y con bombas molotov contra una vivienda de Villa El Salvador continúa sin detenidos y con varias medidas de prueba en marcha. El hecho es investigado por el Ministerio Público Fiscal, que busca identificar a los autores del violento episodio ocurrido pocas horas después del ataque en el que resultó gravemente herido el remisero Rodríguez Marcoleta.

Uno de los datos más relevantes de la causa es que el vehículo utilizado para cometer el ataque contra la vivienda sería el mismo taxi en el que, minutos antes, Rodríguez Marcoleta había sido baleado. Según la investigación, mientras la víctima era trasladada de urgencia al hospital para recibir atención médica, una persona retiró el automóvil y lo utilizó para dirigirse hasta el domicilio de la familia Páez, donde efectuaron disparos y arrojaron bombas molotov. Ese taxi permanece actualmente secuestrado por orden de la Justicia y forma parte de las principales evidencias del expediente.

El abogado defensor de la familia Páez, Marcelo De la Fuente, confirmó que la vivienda atacada estaba ocupada por la madre de la familia junto a varios niños al momento del hecho. Además, anticipó que representará a los damnificados como querellante en la investigación.

Consultado sobre el avance de la causa, De la Fuente señaló que todavía no hay personas detenidas. "Está en un proceso de investigación la Fiscalía y veremos cuál es el resultado", sostuvo. También indicó que existen cámaras de seguridad que registraron el ataque, aunque evitó atribuir responsabilidades hasta que la investigación avance.

La Fiscalía procura establecer quiénes participaron del ataque y si existe una conexión directa con el hecho ocurrido minutos antes, en el que fue baleado el remisero. Por ahora, la causa permanece abierta y sin imputados.