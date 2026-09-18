La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y anticipó que analiza medidas de fuerza luego de los despidos y reubicaciones de personal civil en la Quinta Presidencial de Olivos, en medio de la reorganización dispuesta por el Gobierno nacional.

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, reclamó que el Ejecutivo revierta las desvinculaciones y garantice la continuidad laboral de los empleados afectados. “Demandamos que se retrotraigan inmediatamente todos los despidos”, expresó el dirigente gremial.

La reacción sindical se produjo luego de que el Gobierno decidiera que la Casa Militar asumirá el control integral de la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el presidente Javier Milei y su familia.

La modificación implica además la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y una redistribución de las funciones de seguridad, administración y control. La transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

En ese proceso ya comenzaron a producirse cambios entre los trabajadores civiles. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, se habla de alrededor de 20 despidos y de un número mayor de empleados que serán reubicados en otras dependencias. El Gobierno no difundió hasta el momento una nómina pública completa de los afectados.

Entre el personal alcanzado por las modificaciones se encuentran empleados que desarrollan tareas vinculadas con mantenimiento, jardinería, cocina y otros servicios necesarios para el funcionamiento cotidiano de la residencia.

ATE amenaza con medidas de fuerza

Ante este escenario, Aguiar anunció que el sindicato se encuentra definiendo cuáles serán los próximos pasos y advirtió que podría avanzar con medidas gremiales si no se revierten las desvinculaciones.

El titular de ATE también realizó fuertes cuestionamientos personales al Presidente y pidió públicamente que se someta a un examen psicofísico. Se trata de una declaración del dirigente sindical en el marco del conflicto laboral; no presentó evidencia médica sobre la salud del mandatario.

Desde ATE Capital también hubo cuestionamientos. Su secretario general, Daniel Catalano, afirmó que los trabajadores fueron despedidos sin explicaciones y adelantó que el gremio buscará cuestionar las cesantías por distintas vías.

Por qué el Gobierno cambió el esquema de Olivos

Desde la Casa Rosada explicaron que la reorganización apunta a elevar los estándares de seguridad presidencial. Entre los argumentos mencionados oficialmente aparecen el contexto internacional y la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, que implicará el ingreso de personal externo para tareas y servicios de acondicionamiento.

La Casa Militar, conducida por el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, ya tiene a su cargo funciones relacionadas con la protección presidencial. Con la nueva estructura aumentará su intervención en la Quinta de Olivos.

Mientras avanza el traspaso, ATE mantiene el reclamo por los puestos laborales y no descartó que el conflicto derive en medidas de fuerza durante los próximos días.