La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) levantó este jueves el paro de 48 horas que había anunciado en los aeropuertos de todo el país. La protesta, que alcanzaba a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quedó suspendida de manera temporal mientras el gremio espera una convocatoria de la Secretaría de Trabajo.

La medida había comenzado a las 9 y estaba prevista para continuar durante dos jornadas, con paros, movilizaciones y asambleas en más de 27 aeropuertos. Entre los principales puntos alcanzados se encontraban Ezeiza y Aeroparque.

El levantamiento se produjo luego de que el Gobierno intimara a ATE a garantizar un mínimo del 75% de los servicios, en el marco de las nuevas disposiciones de la reforma laboral.

La audiencia será clave

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó que la decisión se tomó a la espera de una reunión con la cartera laboral.

“Nadie nos puede acusar de ser irrazonables. Siempre tuvimos en cuenta que brindamos un servicio esencial”, sostuvo el dirigente al explicar la suspensión.

Aguiar señaló que el gremio decidió esperar la audiencia para definir “entre las partes los alcances de la esencialidad” del servicio.

La advertencia, sin embargo, quedó planteada: si la reunión no se realiza o no permite alcanzar un acuerdo, ATE volverá a activar la protesta.

“Si esa reunión no se celebra o la misma fracasa, resolvimos que el próximo lunes se activen las medidas tal y como han sido oportunamente comunicadas”, afirmó.

El reclamo de los trabajadores de ANAC

El conflicto surgió por reclamos salariales y laborales. ATE exige la apertura de las paritarias, el pago de aumentos correspondientes a ítems extra paritarios y mayores recursos para las áreas operativas de los aeropuertos.

El paro había sido anunciado para este jueves y viernes, con dos franjas horarias de protesta: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, el gremio había previsto garantizar únicamente vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

Con la suspensión, por ahora los vuelos comerciales no quedan alcanzados por la medida de fuerza. Sin embargo, el conflicto continúa abierto y el resultado de la audiencia con Trabajo será determinante para saber si las protestas se retoman la próxima semana.

El Gobierno había exigido el 75%

La Secretaría de Trabajo había intimado a ATE a garantizar un nivel mínimo del 75% de prestación del servicio en la ANAC. Según el Gobierno, esa obligación surge de las normas que regulan los servicios esenciales y de las modificaciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral.

Ante ese escenario, el sindicato optó por suspender temporalmente el paro y esperar la instancia de diálogo.

El próximo paso quedará entonces en manos de la Secretaría de Trabajo: si la audiencia se concreta y permite destrabar el conflicto, la protesta podría quedar definitivamente desactivada. De lo contrario, ATE ya anticipó que buscará retomar la medida desde el lunes.