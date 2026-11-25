La aterosclerosis puede avanzar durante años sin provocar molestias y manifestarse cuando la circulación sanguínea ya está comprometida. Esta enfermedad aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV). En Salud & Bienestar, el cardiólogo Gustavo Alcalá explicó cómo reconocer las señales de alerta y por qué los controles preventivos son fundamentales para reducir sus consecuencias.

La enfermedad se caracteriza por la acumulación de placas en las paredes de las arterias, que pueden endurecerse y estrecharse, dificultando el suministro de sangre y oxígeno a los órganos. Este proceso puede comenzar desde etapas tempranas de la vida y progresar con el paso de los años.

Los factores que ponen en riesgo las arterias

Alcalá destacó la influencia de la alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo y los niveles elevados de azúcar en sangre. También señaló que la predisposición genética y los hábitos familiares pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad. Por eso, conocer los antecedentes de diabetes, hipertensión e infartos en la familia resulta importante.

Gustavo Alcalá, médico cardiólogo.

El especialista explicó que los síntomas dependen de las arterias afectadas. Cuando disminuye la circulación en las piernas, puede aparecer dolor muscular al caminar que mejora con el reposo, conocido como claudicación intermitente. Si están comprometidas las arterias coronarias, puede presentarse dolor en el pecho durante el esfuerzo.

“El asunto es llegar a tiempo”, enfatizó. Un dolor de pecho de aparición reciente, la pérdida repentina de visión o la dificultad súbita para mover un lado del cuerpo requieren atención médica urgente, incluso cuando las molestias desaparecen.

Detectar a tiempo para evitar complicaciones

Los análisis de sangre, el electrocardiograma y las ecografías arteriales son algunas de las herramientas mencionadas por el cardiólogo para evaluar al paciente. Según cada caso, pueden requerirse estudios más específicos, como tomografías o coronariografías.

El tratamiento temprano permite controlar los factores de riesgo, estabilizar las placas y, en algunos casos, reducirlas. Cuando existen obstrucciones importantes, pueden ser necesarios procedimientos como la angioplastia o la cirugía de bypass. La elección depende de la situación clínica de cada persona.

Hábitos cotidianos que ayudan a prevenir

Dormir adecuadamente, realizar actividad física regular, mejorar la alimentación y evitar tanto el cigarrillo como la exposición a su humo fueron algunas de las recomendaciones del especialista. Además, destacó la necesidad de controlar la presión arterial, el colesterol, la glucemia, el peso y el perímetro de cintura.

“El paso número uno es conocer mi riesgo individual, mis números”, sostuvo Alcalá.

En ese sentido, recomendó no esperar a que aparezcan síntomas para realizar una consulta, especialmente cuando existen antecedentes familiares o factores de riesgo cardiovascular. La prevención y el seguimiento médico permiten actuar antes de que las lesiones arteriales produzcan consecuencias irreversibles.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.