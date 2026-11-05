La Justicia de San Juan condenó a dos años de prisión de ejecución condicional a Jorge Alberto Castro, el automovilista que atropelló y provocó la muerte de Adolfo Nicolás "Tito" Ávila, de 65 años, en el departamento Caucete. El conductor reconoció haber actuado con imprudencia al volante y, además de la pena, recibió una inhabilitación de cinco años para manejar vehículos con motor.

La resolución judicial se concretó mediante un juicio abreviado, luego de un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado. El juez de Garantías Federico Rodríguez homologó el convenio y condenó a Castro por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor.

De esta manera, el automovilista no deberá cumplir la pena en prisión, aunque tendrá prohibido conducir durante los próximos cinco años.

Cómo ocurrió el siniestro fatal en Caucete

El trágico episodio ocurrió el 1 de mayo de 2026, sobre la Ruta Provincial 270, en inmediaciones de calle Proyectada, en Caucete. Aquella jornada, Ávila circulaba en su motocicleta con destino a la vivienda de su hijo, con quien tenía previsto compartir el almuerzo por el Día del Trabajador.

Sin embargo, mientras avanzaba por la ruta, fue embestido por un automóvil Ford Fiesta conducido por Castro.

De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, el conductor del vehículo intentó girar hacia el este para ingresar a una calle lateral. Durante esa maniobra, invadió el carril contrario por el que circulaba el motociclista y se produjo el impacto.

Como consecuencia del violento choque contra el sector delantero derecho del automóvil, Ávila salió despedido de su motocicleta y cayó sobre el pavimento. Las graves lesiones sufridas le provocaron la muerte en el lugar.

La investigación estuvo a cargo de la UFI Delitos Especiales, que reunió los elementos necesarios para establecer la mecánica del siniestro y la responsabilidad penal del conductor.

Finalmente, a poco más de seis meses de la tragedia, Castro reconoció su responsabilidad en el hecho y aceptó la condena de dos años de prisión condicional, junto con la prohibición de conducir durante cinco años.