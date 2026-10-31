Tal como adelantó DIARIO HUARPE, el Gobierno de San Juan confirmó un aumento en el boleto del transporte público de pasajeros, que llevará la tarifa de primera sección de $1.300 a $1.530. La Secretaría de Tránsito y Transporte comunicó este sábado 31 de octubre los nuevos valores que regirán para los distintos recorridos provinciales. Sin embargo, aclaró que la actualización todavía no está vigente y que su implementación dependerá de la adecuación del sistema SUBE.

La nueva tarifa representa un incremento de $230 respecto del valor actual, equivalente al 17,69%. Además, se establecieron nuevos precios para los viajes hacia departamentos alejados, mientras que los boletos escolares, docentes y los trasbordos continuarán siendo gratuitos.

Cuánto costará el boleto de colectivo en San Juan

Según el comunicado oficial de la Secretaría de Tránsito y Transporte, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Primera sección: $1.530,00

Escolar: gratuito

Docente: gratuito

Trasbordo: gratuito

Albardón: $2.562,77

Pocito: $2.562,77

9 de Julio: $2.562,77

San Martín: $2.894,27

Angaco: $2.894,27

Caucete: $4.182,02

25 de Mayo: $4.182,02

Zonda: $4.195,67

Ullum: $5.826,79

Sarmiento: $6.171,04

Jáchal: $25.691,41

Valle Fértil: $38.530,73

Iglesia: $42.814,75

Calingasta: $42.814,75

Los nuevos valores alcanzarán tanto a los recorridos de primera sección como a los servicios que conectan el Gran San Juan con los departamentos más alejados de la provincia.

Cuándo comenzará a regir el aumento

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte aclararon que las nuevas tarifas todavía no entraron en vigencia, debido a que el sistema SUBE debe completar la actualización de los valores.

La implementación se realizará de acuerdo con los tiempos operativos del sistema y, una vez finalizado ese procedimiento, las autoridades comunicarán oficialmente la fecha a partir de la cual comenzará a cobrarse el nuevo boleto.

Hasta entonces, los usuarios deberán continuar abonando las tarifas actuales. De esta manera, el incremento anunciado no tendrá una aplicación inmediata.

El antecedente del reclamo de los empresarios del transporte

El anuncio se produce después de varias semanas de discusiones por el financiamiento del transporte público de pasajeros en San Juan.

El pasado 19 de octubre, DIARIO HUARPE había informado que el sector empresario buscaba llevar el boleto de primera sección a $1.550, una cifra cercana a los $1.530 que finalmente fueron establecidos por el Gobierno provincial.

Sin embargo, tras aquella publicación, la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) difundió un comunicado en el que negó haber solicitado específicamente ese monto y aseguró que la cifra resultaba insuficiente para afrontar los costos operativos.

En ese momento, las empresas explicaron que su principal reclamo estaba relacionado con la necesidad de contar con mayores recursos para garantizar el funcionamiento del sistema, afrontar los compromisos salariales, comprar combustible y mantener las unidades.

Además, señalaron que correspondía al Gobierno provincial definir cómo atender esas necesidades económicas, ya fuera mediante un incremento en las tarifas, mayores compensaciones o una combinación de ambas alternativas.

Finalmente, el Ejecutivo confirmó una actualización del boleto de primera sección que quedó apenas $20 por debajo de la cifra que había trascendido durante las negociaciones.

Con los nuevos valores definidos, ahora resta que el sistema SUBE complete el procedimiento técnico correspondiente para que el aumento comience a aplicarse en los colectivos de San Juan.