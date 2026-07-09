Aumentaron a 3.811 los muertos por los terremotos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela informó este miércoles un nuevo balance de víctimas del doble sismo registrado el pasado 24 de junio y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 3.811 personas, en una de las peores tragedias naturales de la historia reciente del país.

El dato fue difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien además detalló que 16.740 personas resultaron heridas, 17.907 quedaron damnificadas sin vivienda y 856 edificios sufrieron daños, de los cuales 190 colapsaron por completo.

Mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros, las autoridades informaron que los equipos de rescate lograron salvar con vida a 6.462 personas desde el inicio de la emergencia.

Para enfrentar la catástrofe, el Gobierno desplegó un amplio operativo integrado por más de 30.000 efectivos de seguridad, cerca de 29.000 voluntarios y brigadas internacionales que colaboran en las zonas más afectadas. Desde el terremoto principal ya se registraron 1.102 réplicas, lo que continúa dificultando las tareas de asistencia.

Rodríguez señaló además que los organismos estatales brindaron ayuda directa a 86.794 familias, mientras que 27.398 personas recibieron atención médica en hospitales y centros sanitarios habilitados para la emergencia.

En el marco de la asistencia humanitaria, las autoridades distribuyeron más de 9.600 toneladas de alimentos y millones de litros de agua potable entre las comunidades afectadas por el desastre.

Asimismo, el Gobierno informó la instalación de 87 campamentos temporales destinados a alojar a miles de familias que perdieron sus viviendas como consecuencia del fuerte movimiento sísmico.

El alto mando político y militar venezolano permanece desplegado en las zonas afectadas para coordinar las tareas de rescate, atención sanitaria y distribución de ayuda, mientras el país continúa atravesando una profunda emergencia humanitaria.

El doble sismo ocurrido el 24 de junio provocó una devastación sin precedentes en varias regiones de Venezuela. A medida que avanzan las tareas de remoción de escombros, el número de víctimas fatales continúa aumentando y las autoridades no descartan que el balance siga creciendo en los próximos días.

Por el momento, el Gobierno no difundió una estimación oficial sobre el costo económico de los daños ni precisó un cronograma para la reconstrucción de las viviendas e infraestructuras destruidas por el terremoto.