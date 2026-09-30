El gabinete psicológico del Cisem 911 registró un aumento de los llamados vinculados a situaciones de crisis psicológica y, particularmente, a consultas relacionadas con suicidio, según explicó este miércoles a DIARIO HUARPE su coordinadora, Carina Balmaceda.

La profesional señaló que el incremento se viene observando durante el año y que en la época de primavera también se registra una mayor cantidad de llamados.

“Sí, ha habido un aumento de llamados y sobre todo esta época también marca un incremento de llamados”, explicó Balmaceda.

Consultada sobre los motivos de este comportamiento, aclaró que puede tratarse de un fenómeno estacional y que no necesariamente está relacionado con una condición de salud mental.

“En general puede ser estacional, puede deberse no siempre a alguna condición de salud mental, pero sí en general suele deberse también a la época estacional del año”, indicó.

La coordinadora no brindó cifras comparativas exactas sobre cuánto aumentaron este tipo de intervenciones.

Carina Balmaceda es la encargada de coordinar los llamados en situación de crisis psicológica. (Foto DIARIO HUARPE)

Cinco psicólogos trabajan las 24 horas

El gabinete psicológico del Cisem cuenta actualmente con cinco psicólogos que trabajan en guardia durante las 24 horas, los 365 días del año.

La intervención no se limita a los llamados vinculados con suicidio. El equipo también participa ante distintas consultas relacionadas con crisis que puede atravesar una persona y orienta sobre los recursos disponibles para recibir asistencia profesional.

Balmaceda explicó que los llamados pueden ser realizados tanto por la persona que atraviesa una situación crítica como por un tercero.

Puede tratarse de un familiar, vecino, amigo o compañero de trabajo que advierte que alguien necesita ayuda y no sabe cómo acceder a los recursos disponibles en la provincia.

Cómo funciona el protocolo del 911

Ante una llamada de este tipo, el primer contacto lo realiza un operador telefónico civil, que toma los datos necesarios, especialmente la ubicación donde se encuentra la persona.

Cuando se determina que se trata de una situación que requiere intervención psicológica, el operador comunica el caso al profesional del gabinete.

Al mismo tiempo, y una vez obtenida la dirección, se despacha un móvil policial al lugar para constatar la situación.

Mientras el personal policial se dirige al domicilio, el psicólogo permanece en comunicación telefónica con la persona.

“La intervención tiene que ver sobre todo con permitir el desahogo, abrir el espacio de la escucha y brindar los recursos a dónde dirigirse hasta la llegada del móvil policial”, explicó Balmaceda.

De esta manera, la intervención se realiza de forma coordinada entre el operador, el equipo psicológico y el personal policial.

Entre 50 y 100 llamados por día

Durante la entrevista, Balmaceda señaló que reciben entre 50 y 100 llamados diarios vinculados a este tipo de problemáticas, aunque aclaró que esa cifra no corresponde exclusivamente a situaciones de suicidio. “Estamos alrededor de esa cantidad de llamados”, indicó, al referirse al volumen de consultas e intervenciones.

La profesional también destacó la importancia de utilizar correctamente la línea de emergencias y evitar las llamadas falsas o bromas, ya que pueden movilizar recursos policiales ante situaciones que finalmente no son constatadas.

Dónde llamar ante una crisis

Ante la consulta sobre qué decirle a una persona que necesita ayuda pero no se anima a llamar, Balmaceda remarcó que el 911 también funciona como una vía de acceso a profesionales ante situaciones de crisis.

“Si la estás pasando mal, si estás atravesando una situación difícil o si conoces a alguien que está atravesando por una situación también crítica o de crisis, contar con la línea del 911”, señaló.

Y agregó que existe un equipo preparado para acompañar la situación: “No estás solo”.