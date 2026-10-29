La cifra de fallecidos por el choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, provincia de Toledo, España, ascendió a 74, según la autoridad encargada de investigar el accidente. El saldo de heridos informado inicialmente se mantenía en 150, mientras continuaban las tareas de emergencia y la investigación para determinar las causas del siniestro.

Unas 540 personas viajaban en las formaciones

El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla, cuando un tren de Renfe colisionó contra una formación de la empresa privada Iryo que permanecía detenida. En ambos convoyes viajaban alrededor de 540 personas, según los primeros reportes difundidos por medios españoles.

La tragedia se convirtió en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados recientemente en España. Además, ocurrió menos de un año después del choque de Adamuz, en Córdoba, que en enero de 2026 dejó 46 fallecidos.

Investigan una posible falla en el sistema ferroviario

Las primeras hipótesis apuntan a una avería informática que afectó el sistema de seguridad LZB, utilizado para supervisar la circulación de trenes en la línea Madrid-Sevilla. El problema obligó a detener varias formaciones y llevó al centro de control ferroviario de Atocha a gestionar la circulación mediante procedimientos alternativos.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la autorización que recibió el tren de Renfe para reanudar la marcha mientras la formación de Iryo seguía detenida. Las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control están bajo análisis para establecer qué instrucciones se dieron y por qué no se evitó la colisión.

La investigación judicial

La Justicia española abrió una investigación para determinar las causas del accidente y establecer si existieron responsabilidades. Entre las medidas dispuestas se encuentran la preservación de los restos de los trenes, la custodia de las cajas negras y la recopilación de las comunicaciones del centro de control de Atocha.

Las autoridades todavía deben reconstruir la secuencia completa de decisiones y fallas que precedieron al impacto. Por el momento, las hipótesis sobre el origen del siniestro continúan bajo investigación y no se han determinado responsabilidades definitivas.