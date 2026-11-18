La entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario de la Red Tulum obliga a los usuarios sanjuaninos a recalcular sus presupuestos mensuales. Tomando como referencia un esquema laboral estándar de 22 días hábiles, con un viaje de ida y otro de vuelta hacia el microcentro, el gasto fijo oscila entre los $67.320 y los $271.525,76 según el punto de partida de cada empleado.

El cálculo toma como parada final el centro sanjuanino, ya que constituye el principal polo administrativo, comercial y de reunión para la mayoría de los habitantes de la provincia. Sin embargo, este impacto financiero no alcanza por igual a todos los trabajadores, debido a que depende estrictamente de las cuentas personales y de la rutina de cada hogar. Muchos cumplen tareas en sus propios departamentos o no necesitan viajar hacia la Capital todos los días de la semana.

Para quienes viajan de lunes a viernes en horario corrido, el desembolso mensual por departamento queda conformado de la siguiente manera:

Primera sección (Gran San Juan): $67.320,00 (boleto a $1.530,00)

Albardón, Pocito y 9 de Julio: $112.761,88 (boleto a $2.562,77)

San Martín y Angaco: $127.347,88 (boleto a $2.894,27)

Caucete y 25 de Mayo: $184.008,88 (boleto a $4.182,02)

Zonda: $184.609,48 (boleto a $4.195,67)

Ullum: $256.378,76 (boleto a $5.826,79)

Sarmiento: $271.525,76 (boleto a $6.171,04)

El impacto con Tarifa Social y gratuidades vigentes

Los trabajadores que cuentan con el beneficio de la Tarifa Social Federal de ANSES acceden a un descuento del 55 por ciento sobre el valor de cada pasaje. Con esta bonificación aplicada, el costo mensual de 22 días se reduce significativamente, ubicándose en $30.294 para la primera sección, $50.743 en Albardón, Pocito y 9 de Julio, y $57.306,48 en San Martín y Angaco. En tanto, desde Caucete y 25 de Mayo baja a $82.804,04, en Zonda a $83.074,20, en Ullum a $115.370,64 y en Sarmiento a $122.186,68.

Finalmente, desde la Secretaría de Tránsito y Transporte confirmaron que el trasbordo continúa siendo gratuito para todos los usuarios que necesiten combinar líneas en su recorrido. Del mismo modo, sigue plenamente vigente el boleto escolar gratuito tanto para alumnos como para docentes de toda la provincia, aliviando el presupuesto de las familias frente a este nuevo ajuste tarifario.