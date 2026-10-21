La demanda de mujeres que recurren a la salud pública en San Juan creció en un contexto económico que dificulta afrontar los costos de la atención médica, incluso para quienes cuentan con obra social. Así lo explicó Andrea Rizo, jefa de Oncología, a DIARIO HUARPE, al referirse al acceso a los controles y tratamientos vinculados con el cáncer de mama.

La especialista señaló que, además de las pacientes que no tienen cobertura médica, hay mujeres afiliadas a obras sociales que eligen atenderse en hospitales públicos para evitar gastos adicionales. Según explicó, los pedidos médicos, los coseguros y los plus que deben pagar en algunas consultas representan una dificultad para quienes intentan llegar a fin de mes.

Los costos médicos, detrás del aumento de la demanda

Rizo indicó que los valores que reconocen las obras sociales por determinadas prestaciones pueden generar gastos extra para las pacientes, que deben afrontar diferencias para acceder a la atención. En ese escenario, el sistema público se convierte en una alternativa para quienes necesitan realizarse controles, consultas y estudios médicos sin sumar nuevos costos a su economía familiar.

Aunque la profesional describió un incremento de la demanda, no brindó cifras específicas que permitan dimensionar la suba ni establecer una comparación precisa con años anteriores. Sin embargo, su explicación puso el foco en las dificultades económicas que atraviesan las mujeres para acceder a la atención médica a través de sus coberturas.

Cáncer de mama: la importancia de llegar a tiempo

Al ser consultada sobre los casos positivos registrados durante 2025 en la red pública, Rizo no aportó estadísticas concretas, pero señaló que las muertes por cáncer de mama muestran una tendencia descendente. Entre los factores que destacó se encuentran los equipos de diagnóstico de mayor definición, los avances en las drogas quimioterápicas y las cirugías mínimamente invasivas.

Pese a estos avances, la jefa de Oncología remarcó que el diagnóstico temprano sigue siendo fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento. En ese sentido, expresó su frustración ante cada muerte que podría haberse evitado si la enfermedad se hubiera detectado a tiempo.

La situación vuelve a poner en primer plano la necesidad de garantizar el acceso a los controles mamarios y a la atención médica, independientemente de la cobertura de salud o de la situación económica de cada paciente.