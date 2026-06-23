La minera Austral Gold, operadora de la mina Casposo en San Juan, reportó resultados positivos tras la primera fase de exploración en su proyecto Juncal, ubicado en la faja del Paleoceno en el norte de Chile, donde se confirmó la presencia de mineralización de plata y oro en siete de 11 vetas mapeadas, con valores destacados en la veta Javiera. El proyecto abarca unas 2.100 hectáreas y se ubica a 70 kilómetros al sur de la mina Guanaco y a 35 kilómetros al este de Amancaya. Se trata de un sector con antecedentes de actividad minera histórica, pero considerado aún subexplorado por la falta de perforaciones sistemáticas en profundidad. Durante la etapa inicial, finalizada entre marzo y abril de 2026, los equipos técnicos realizaron mapeo geológico y más de 1.000 metros de muestreo en trincheras con sierras de diamante.

En ese trabajo se identificó como principal resultado la veta Javiera, con una extensión de aproximadamente 1.400 metros.

“Los análisis arrojaron una ley promedio ponderada de 183 g/t de plata equivalente (AgEq) en un ancho de 0,7 metros, con picos de hasta 392 g/t AgEq”, informó la compañía en su reporte técnico.

Otras estructuras, como las vetas Sofía y Koda, también mostraron resultados positivos, con extensiones de 500 metros y leyes promedio de 68 g/t AgEq y 71 g/t AgEq respectivamente, lo que refuerza la continuidad del sistema mineralizado.

Un sistema epitermal

Desde el punto de vista geológico, Juncal fue clasificado como un depósito epitermal de sulfuración intermedia, con mineralización en vetas de cuarzo, carbonato y sulfuros de metales base, además de oro nativo y sulfosales de plata.

El modelo geológico sugiere la existencia de un sistema con continuidad estructural, lo que incrementa el interés exploratorio en profundidad. Tras los resultados iniciales, la empresa inició una segunda fase de estudios geofísicos mediante polarización inducida (IP), que se extenderá hasta agosto de 2026.

El objetivo es definir con mayor precisión las zonas de mayor potencial antes de avanzar hacia la perforación. La etapa más relevante del programa está prevista para el tercer trimestre del año, con una campaña de 10.000 metros de perforación mediante circulación reversa (RC), que permitirá evaluar la continuidad de la mineralización en profundidad.

La compañía indicó que todas las muestras fueron procesadas bajo protocolos de control de calidad (QA-QC) y verificadas en laboratorios externos acreditados, lo que confirmó la consistencia de los resultados y brinda respaldo técnico para las próximas etapas de inversión en el proyecto.