Un adolescente de 17 años fue encontrado con vida después de permanecer seis días perdido en una zona boscosa del estado australiano de Victoria. El joven, identificado como William, fue localizado este jueves por un helicóptero de la Policía en el lecho seco de un arroyo, cerca de la localidad de Cowwarr.

El hallazgo se produjo durante un operativo que movilizó a cientos de personas y que incluyó a efectivos policiales, unidades especializadas y organismos de emergencia. Tras ser rescatado, el adolescente fue trasladado a un hospital para permanecer bajo observación médica y pudo reunirse con su madre.

Cómo sobrevivió durante seis días

Según la información difundida por las autoridades, William logró soportar las noches frías utilizando una toalla como manta y racionando las provisiones de comida que tenía disponibles. Cuando fue encontrado, estaba sin camiseta y presentaba señales de haber sufrido quemaduras por el sol.

El comunicado policial indicó que el joven se encontraba de buen ánimo y, en su mayor parte, en buen estado de salud. Los efectivos lo localizaron luego de observar una caja de aparejos de pesca en una zona de vegetación y acercarse para verificar de qué se trataba.

La desaparición durante una acampada

El adolescente había desaparecido el viernes 6 de noviembre por la tarde, cuando acampaba con un amigo cerca de Stoney Creek Road, entre Cowwarr y Walhalla, en la región de Gippsland. Su madre lo había dejado en el lugar para pasar el fin de semana y, en un momento, William se alejó para buscar más elementos de acampada, pero no regresó.

Su compañero intentó encontrarlo por los alrededores sin éxito, por lo que se inició un amplio dispositivo de búsqueda. De acuerdo con la cadena australiana ABC, más de 80 voluntarios recorrieron diariamente el terreno, caracterizado por ser accidentado y de difícil acceso.

Finalmente, la unidad aérea de la Policía de Victoria detectó al adolescente durante un sobrevuelo en las inmediaciones de Stoney Creek. Los agentes descendieron desde el helicóptero mediante un sistema de izado y lo evacuaron hasta el puesto de coordinación del operativo.