El anuncio realizado por el gobernador Marcelo Orrego sobre la construcción de la autopista que unirá la ciudad de San Juan con Caucete fue valorado por Gustavo Fernández, Ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, como una de las primeras materializaciones de los recursos obtenidos por la provincia a través de la colocación de bonos.

Fernández puso el foco en que, a diferencia de otros proyectos que dependían de conseguir financiamiento, en este caso los recursos ya están disponibles para avanzar con las obras. En ese sentido, consideró que el desafío a partir de ahora estará en acelerar los procesos de licitación y ejecución. “La diferencia respecto de otras épocas es que no se trata de una promesa de obtener fondos. La diferencia es que los fondos ya están”, sostuvo.

El funcionario vinculó el anuncio de la autopista con el resultado de la reciente colocación de deuda de San Juan y destacó que la provincia logró acceder a financiamiento en un contexto complejo para los mercados internacionales y emergentes.

Según planteó, la disponibilidad de esos recursos permite avanzar con obras de infraestructura sin depender de nuevas gestiones para obtener el financiamiento necesario para su ejecución.

Una obra con impacto en la producción

Fernández también destacó el efecto que tendrá la transformación de la Ruta Nacional 20 sobre la actividad productiva de la provincia. En particular, señaló la importancia de la obra para los departamentos de 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo, vinculados a una parte significativa de la producción vitivinícola sanjuanina.

En ese sentido, sostuvo que la nueva infraestructura tendrá incidencia tanto en el traslado de las cargas como en la circulación de trabajadores durante períodos de cosecha. “La manera en que mejora la seguridad del transporte de carga, la seguridad de las personas que transitan en épocas de cosecha, fundamentalmente la circulación de obreros”, señaló.

El corredor también tiene un papel central en la conexión de San Juan con otras provincias. Fernández remarcó que la Ruta 20 constituye uno de los principales accesos hacia destinos como Córdoba y Buenos Aires y que por esa vía ingresa una parte importante de los insumos destinados a los sectores industrial y comercial.

Por ese motivo, consideró que la obra tendrá efectos que excederán la circulación vehicular y alcanzarán aspectos vinculados con la logística, la seguridad vial y el funcionamiento de distintas actividades económicas.

“Estamos hablando de una obra que impacta en la calidad de vida de la gente, pero sobre todo impacta en la logística y en la seguridad de transporte de los trabajadores y las cargas de muchos sectores productivos de San Juan”, afirmó.

De los fondos a las obras

Fernández planteó que el anuncio de la autopista forma parte de una etapa en la que la Provincia busca transformar los recursos obtenidos mediante financiamiento en infraestructura concreta.

En ese marco, mencionó también otros proyectos que serán anunciados y que tendrán como respaldo los fondos obtenidos a través de la colocación del bono y los acuerdos vinculados a inversiones en la provincia.

El funcionario sostuvo que el objetivo inmediato es que los proyectos avancen desde los anuncios hacia los procesos de licitación y posteriormente hacia la ejecución de las obras. “De lo que nos tenemos que preocupar ahora es de licitar rápido y de ejecutar rápidamente las obras”, señaló.

De acuerdo con el ministro, la disponibilidad de financiamiento permite encarar esta etapa con recursos ya asegurados, mientras que la autopista San Juan-Caucete aparece como uno de los primeros proyectos anunciados en este proceso de transformación de los fondos en infraestructura.