El temporal de nieve que afectó este lunes al departamento Iglesia generó distintos inconvenientes, aunque desde Protección Civil señalaron que no se registraron situaciones de gravedad.

Según explicó Rubén Montaño, coordinador de Protección Civil de Iglesia, cinco familias debieron solicitar asistencia debido a filtraciones en sus viviendas. Los pedidos se concentraron principalmente en Rodeo, Iglesia, Las Flores y Tudcum.

La nieve alcanzó además sectores de Tudcum, Las Flores, Bella Vista, Iglesia, Angualasto y Rodeo. La lluvia registrada antes de la nevada provocó filtraciones en algunos techos y complicó las condiciones en varias viviendas.

Preocupación por los puestos rurales

El temporal también generó preocupación por las personas que permanecían en los puestos rurales junto a sus animales.

Sin embargo, desde el municipio informaron que los puesteros se encontraban en buenas condiciones y que el relevamiento realizado permitió confirmar que los animales tampoco habían sufrido inconvenientes de gravedad.

Un camión quedó varado en El Colorado

Uno de los principales inconvenientes se produjo en El Colorado, donde la Ruta Nacional 436 permanece intransitable por la acumulación de nieve sobre la calzada.

Durante la noche, un camión quedó varado al no poder avanzar por las condiciones del camino. Otros vehículos también tuvieron dificultades para circular por ese sector.

Ante la situación, personal de Gendarmería y de la Policía trabajó en la zona y logró rescatar al camión y a los vehículos que habían quedado afectados por la nieve.

Las autoridades continúan con el seguimiento de las condiciones climáticas y del estado de los caminos en el departamento, especialmente en los sectores donde la acumulación de nieve dificulta la circulación.