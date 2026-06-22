El Gobierno nacional autorizó la toma de financiamiento externo por hasta 5.000 millones de dólares con el objetivo de reducir el costo de la deuda pública y mejorar las condiciones de acceso al crédito para el Tesoro Nacional.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.

La normativa habilita al Estado nacional a concretar operaciones de crédito con entidades financieras internacionales de primera línea. Según explicó el Ejecutivo, los préstamos estarán respaldados parcialmente por organismos multilaterales de crédito, una herramienta que apunta a mejorar las condiciones de financiamiento y obtener tasas más convenientes.

El principal objetivo de la medida es disminuir el costo financiero que enfrenta el Tesoro al momento de obtener recursos en los mercados. Para ello, el Gobierno buscará acceder a líneas de crédito en dólares bajo esquemas que permitan reducir el riesgo para los prestamistas y, en consecuencia, abaratar las tasas de interés.

El decreto también contempla que los contratos puedan incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York, una condición habitual en muchas operaciones internacionales de financiamiento y emisión de deuda soberana.

La instrumentación de estas operaciones quedará en manos de las áreas encargadas de la administración financiera del Estado nacional. Esa tarea será coordinada entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, organismos que dependen del Ministerio de Economía.

Desde la Casa Rosada sostienen que el acceso a financiamiento en mejores condiciones forma parte de la estrategia económica destinada a consolidar el ordenamiento de las cuentas públicas y reducir el peso de los intereses sobre las finanzas nacionales.

La autorización no implica que el Estado vaya a tomar de manera inmediata la totalidad de los 5.000 millones de dólares habilitados, sino que establece el marco legal para que el Ministerio de Economía avance con las negociaciones y concrete las operaciones que considere necesarias dentro de ese límite.

Con esta decisión, el Gobierno suma una nueva herramienta financiera para intentar obtener fondos a menor costo en el mercado internacional, en momentos en que la administración nacional busca consolidar su programa económico y mejorar las condiciones de financiamiento del sector público.