PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

País > Medida oficial

Autorizaron la privatización del Belgrano Cargas: cómo será la licitación

El Gobierno habilitó el proceso de licitación para que empresas privadas operen el Belgrano Cargas y Logística durante 50 años.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Un tren del Belgrano Cargas en su paso por Salta (Foto: REUTERS/Rodrigo Valle/File Photo)
 

El Gobierno autorizó la privatización del Belgrano Cargas y Logística y habilitó el llamado a licitación para que empresas privadas operen la red ferroviaria durante 50 años. La resolución fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y establece las condiciones para avanzar con la concesión de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. 

La red bajo la órbita de la empresa estatal alcanza unos 7.600 kilómetros de vías y atraviesa 16 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca. 

El proceso contempla un esquema dividido en tres partes. Por un lado, se concesionarán las vías y los inmuebles ubicados a sus alrededores a dos empresas privadas, que deberán encargarse del mantenimiento de la infraestructura y podrán cobrar peajes por el uso de los ramales.

Por otro lado, habrá dos concesionarios para los talleres ferroviarios, también por 50 años. Estos tendrán a su cargo la reparación y puesta a punto de las formaciones que circulen por las distintas líneas. 

La tercera parte estará relacionada con el material ferroviario. El Gobierno prevé vender mediante remate público las locomotoras y los vagones que actualmente son propiedad del Estado y están bajo administración de Belgrano Cargas. Las empresas que los compren deberán ponerlos a punto y podrán posteriormente alquilar las formaciones. 

Las compañías interesadas podrán presentar ofertas únicamente por la concesión y explotación de las vías o sumar la adquisición del parque de locomotoras y vagones correspondiente a cada línea.

Una cláusula que excluye a empresas controladas por Estados extranjeros

Uno de los puntos centrales del pliego establece que no podrán participar las compañías controladas de manera directa o indirecta por gobiernos extranjeros. La restricción tampoco se limita a empresas estatales: alcanza a sociedades cuyo control esté en manos de un Estado soberano a través de otras estructuras empresariales. 

Aunque la condición es conocida como una cláusula “anti-China”, el pliego no menciona específicamente a ese país. El criterio apunta, en términos generales, a impedir que empresas bajo control de gobiernos extranjeros accedan a la concesión de esta infraestructura considerada estratégica.

La licitación pública nacional e internacional se realizará mediante la plataforma CONTRAT.AR. Las empresas interesadas tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59, mientras que la apertura de los sobres está prevista para ese mismo día después de las 10. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la decisión y sostuvo que el objetivo es que el sector privado aporte capital, experiencia y asuma el riesgo de la operación, mientras el Estado deja de ocupar un rol que, según planteó, no logró sostener de manera eficiente.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD