La Justicia federal dispuso el secreto de sumario en la investigación por presunto lavado de dinero de origen narco que tiene como principal acusado a Leandro David "Lelo" Pérez, empresario rosarino y ex pareja de Vicky Xipolitakis. La medida fue adoptada después de las declaraciones indagatorias de los tres detenidos y busca preservar el avance de la pesquisa.

Además de Pérez, también fueron indagados un socio suyo y un ex policía de Santa Fe. Los investigadores sospechan que integraban una estructura destinada a blanquear dinero presuntamente vinculado al narcotráfico mediante sociedades comerciales, emprendimientos inmobiliarios y la adquisición de bienes de alto valor.

La causa es impulsada por fiscales especializados en lavado de activos y narcocriminalidad, quienes retomaron una investigación iniciada hace casi una década. Según la hipótesis judicial, las maniobras podrían estar relacionadas con fondos atribuidos a organizaciones criminales como Los Monos o al entorno del asesinado Luis Medina.

De acuerdo con el expediente, Pérez habría utilizado distintas empresas para canalizar el dinero investigado y realizar inversiones en propiedades, vehículos de lujo y desarrollos inmobiliarios. También están bajo la lupa otros allegados y sociedades comerciales vinculadas al empresario.

No es la primera vez que "Lelo" Pérez enfrenta a la Justicia. En 2023 fue condenado por lavado de activos y anteriormente había sido investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado rosarino. Sin embargo, la causa actual apunta a determinar si continuó realizando maniobras de blanqueo a una escala mayor pese a esos antecedentes.