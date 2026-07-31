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Avanza la causa por presunto lavado narco contra el ex de Vicky Xipolitakis
POR REDACCIÓN
La Justicia federal dispuso el secreto de sumario en la investigación por presunto lavado de dinero de origen narco que tiene como principal acusado a Leandro David "Lelo" Pérez, empresario rosarino y ex pareja de Vicky Xipolitakis. La medida fue adoptada después de las declaraciones indagatorias de los tres detenidos y busca preservar el avance de la pesquisa.
Además de Pérez, también fueron indagados un socio suyo y un ex policía de Santa Fe. Los investigadores sospechan que integraban una estructura destinada a blanquear dinero presuntamente vinculado al narcotráfico mediante sociedades comerciales, emprendimientos inmobiliarios y la adquisición de bienes de alto valor.
La causa es impulsada por fiscales especializados en lavado de activos y narcocriminalidad, quienes retomaron una investigación iniciada hace casi una década. Según la hipótesis judicial, las maniobras podrían estar relacionadas con fondos atribuidos a organizaciones criminales como Los Monos o al entorno del asesinado Luis Medina.
De acuerdo con el expediente, Pérez habría utilizado distintas empresas para canalizar el dinero investigado y realizar inversiones en propiedades, vehículos de lujo y desarrollos inmobiliarios. También están bajo la lupa otros allegados y sociedades comerciales vinculadas al empresario.
No es la primera vez que "Lelo" Pérez enfrenta a la Justicia. En 2023 fue condenado por lavado de activos y anteriormente había sido investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado rosarino. Sin embargo, la causa actual apunta a determinar si continuó realizando maniobras de blanqueo a una escala mayor pese a esos antecedentes.