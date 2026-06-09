La administración de Javier Milei se prepara para avanzar con uno de los procesos de privatización más importantes del sector ferroviario. El Gobierno tiene en la etapa final de revisión los pliegos para la concesión del Belgrano Cargas y prevé publicarlos en los próximos días con el objetivo de abrir formalmente el proceso licitatorio.

La iniciativa forma parte del paquete de privatizaciones y concesiones habilitado por la Ley Bases y es considerada una de las prioridades de la Casa Rosada. La intención oficial es llegar al año electoral de 2027 con la mayor cantidad posible de empresas, activos y servicios estatales bajo administración privada o esquemas mixtos de gestión.

A diferencia de modelos anteriores, el proyecto no contempla la entrega de toda la red a un único operador. El esquema diseñado por el Gobierno divide la licitación en distintas unidades de negocio correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Además, permitirá presentar ofertas independientes para infraestructura, operación ferroviaria y talleres, con el objetivo de fomentar la competencia y atraer empresas de diferentes perfiles.

Desde el Ejecutivo sostienen que este formato facilitará la participación de operadores ferroviarios, compañías logísticas, empresas vinculadas a la infraestructura, usuarios intensivos del transporte de carga y grupos especializados en mantenimiento. También permitirá que una firma participe en un solo segmento o presente una propuesta integrada para operar varias áreas del sistema.

El Belgrano Cargas administra actualmente la principal red ferroviaria de cargas del país a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La empresa transporta granos, insumos industriales y mercaderías provenientes de distintas economías regionales hacia puertos y centros de consumo, además de gestionar infraestructura ferroviaria, talleres y material rodante.

Uno de los ejes centrales de la futura concesión será el denominado modelo de acceso abierto, previsto en la Ley 27.132. Este sistema permite que diferentes operadores utilicen la misma red ferroviaria mediante el pago de un canon o peaje, evitando que una sola empresa concentre toda la actividad. El Gobierno considera que este mecanismo puede incrementar la competencia y aumentar el volumen de carga transportada.

La expectativa oficial es que, una vez publicados los pliegos, se abra una etapa de presentación de ofertas y posterior evaluación técnica y económica. En la Casa Rosada aspiran a encaminar la adjudicación antes de fin de año para consolidar uno de los proyectos emblemáticos del programa de reforma del Estado impulsado por la gestión libertaria.

La privatización del Belgrano Cargas se suma a otros procesos que avanzan en paralelo, como los de AySA, Intercargo, la Hidrovía y distintas concesiones viales. Para el Gobierno, estas iniciativas forman parte de una estrategia destinada a reducir la participación estatal en áreas empresariales y fortalecer las cuentas públicas mediante la incorporación de capital privado.