La situación judicial del exdiputado nacional José Luis Espert sumó un nuevo capítulo de tensión en los tribunales de Comodoro Py. Además del procesamiento por lavado de activos que recibió semanas atrás en la Justicia Federal de San Isidro, avanza otro expediente en su contra bajo la órbita del juez Marcelo Martínez de Giorgi, donde se investiga la utilización de aviones y otros recursos "en especie" presuntamente aportados por el empresario Federico “Fred” Machado durante la campaña presidencial de 2019, en la que el economista fue candidato por el espacio Unite.

El expediente incorporó este miércoles una nueva declaración testimonial clave, mientras fuentes ligadas a la investigación no descartan que la condena a seis años de prisión dictada contra Machado a comienzos de esta semana en Estados Unidos pueda tener consecuencias directas sobre el proceso abierto en los tribunales de Retiro.

Los vuelos de campaña y el testimonio de los pilotos

Según trascendió en sede judicial, ayer fue citado a declarar otro de los pilotos de las aeronaves —prestadas por Machado— que utilizó Espert en el marco de más de una treintena de viajes realizados durante la campaña electoral de 2019. De acuerdo con un informe previo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cinco de esos vuelos fueron compartidos directamente por el economista y el empresario actualmente detenido en Norteamérica.

En octubre del año pasado ya había declarado en la causa el piloto Alex Vugdelija, quien reconoció que Machado era su jefe directo y confirmó que tanto Espert como su entonces compañero de fórmula, Luis Rosales, viajaron como pasajeros en vuelos a su cargo.

En la audiencia de ayer se sumó el testimonio de un segundo piloto, cuya identidad se mantiene en reserva. Consultado sobre quién abonaba los servicios y si tenía vínculo con Machado, aseguró bajo juramento que no conocía ni tuvo trato con el empresario —a quien Espert llegó a agradecer públicamente por el préstamo del avión—, y explicó que se manejaba exclusivamente con Vugdelija, quien le pagaba y le indicaba los itinerarios a cubrir.

Más allá de los traslados aéreos, el juzgado de Martínez de Giorgi investiga otros aportes en especie que no habrían sido declarados ante las autoridades electorales en 2019, entre ellos el préstamo de una camioneta Jeep Grand Cherokee blindada también vinculada al empresario extraditado. Esta causa corre por separado del expediente que tramita en San Isidro, donde el juez Lino Mirabelli procesó recientemente al excandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza a raíz de un pago de US$ 200.000 recibido desde una firma ligada a Machado y a un entramado empresarial investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

El impacto de la condena en Texas y el pedido de indagatoria

En cuanto a los próximos pasos procesales en Comodoro Py, Espert había solicitado declarar en diciembre pasado para “aclarar los hechos”. Sin embargo, fuentes judiciales precisaron que la única vía formal para hacerlo es mediante una declaración indagatoria, instancia que todavía no se concretó y que el magistrado definirá una vez que concluya la producción de prueba.

En paralelo, en los tribunales federales anticipan que uno de los puntos centrales bajo estudio será el fallo emitido a principios de semana en Estados Unidos. Allí, el juez federal de Texas Amos Mazzant avaló un acuerdo entre la acusación y Machado, condenando al empresario —acusado de narcotráfico— a seis años de prisión por los cargos de conspiración para lavar activos y para cometer fraude electrónico.

Para los investigadores argentinos, la sentencia norteamericana resulta relevante porque permite acreditar la existencia de un hecho ilícito generador de ganancias ilegales que eventualmente pudieron haberse volcado en el país. De todos modos, aclararon que resta analizar en detalle el fallo para cotejar las calificaciones legales y los períodos exactos de las maniobras juzgadas en Texas, a fin de determinar si existe un vínculo directo con los hechos investigados en Retiro. Desde el entorno del exdiputado, en tanto, minimizaron el escenario y deslizaron que la condena en Estados Unidos “no debería” tener relevancia en este expediente.