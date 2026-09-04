En medio de la tensión diplomática, se confirmó que los isleños y Gran Bretaña avanzan en un ambicioso proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas. Para sostener esta industria, una naviera de Chile abrirá una ruta marítima comercial directa hacia el archipiélago.

El objetivo de esta conexión logística es preparar la infraestructura local para el inicio de la extracción. Las empresas encargadas de la operación serán Navitas Petroleum, de capitales israelíes, y la británica Rockhopper Exploration. Según las proyecciones oficiales, estas compañías planean comenzar a sacar petróleo a partir del año 2028.

La naviera chilena y el cierre del acuerdo

La empresa encargada de establecer este puente marítimo es Easter Island Naviera (EIN). Esta firma chilena ya cuenta con una amplia experiencia en soluciones logísticas y transporte de carga pesada, operando históricamente hacia la Isla de Pascua. Recientemente, una delegación de la compañía visitó Puerto Argentino para coordinar los detalles operativos de la nueva ruta comercial.

El acuerdo definitivo se cerrará durante la Expo Comercial de Punta Arenas, que se desarrollará a fines de septiembre. Allí se reunirán empresarios chilenos, británicos e isleños con la firme intención de inaugurar los viajes en noviembre. Cabe recordar que Punta Arenas ya funciona hoy como el principal punto de abastecimiento sudamericano para la población del archipiélago.

El proyecto Sea Lion y una gran inversión

El desarrollo petrolero se centrará en la primera fase del yacimiento conocido como Sea Lion, ubicado en la cuenca norte. Para ponerlo en marcha, las autoridades locales y las petroleras aprobaron una inversión inicial de 1.800 millones de dólares. El proyecto total, bajo contratos extendidos, prevé inyecciones de capital superiores a los 3.900 millones de dólares.

El potencial de este yacimiento offshore es enorme y genera una fuerte expectativa en los mercados internacionales. Se estima que contiene unos 917 millones de barriles de petróleo, alcanzando un valor comercial que superaría los 100.000 millones de dólares. La producción inicial proyectada es de 55.000 barriles por día, con planes de instalar una segunda unidad flotante para triplicar esa cifra.

El vínculo con Chile y la exclusión argentina

Esta nueva ruta consolida a Chile como el socio estratégico más cercano que tiene el gobierno británico en Sudamérica. Los ciudadanos chilenos se han convertido en la primera minoría residente en las islas, estableciendo fuertes vínculos empresariales y familiares. Actualmente, representan una fuerza laboral indispensable para sostener los servicios generales y la logística local.

El avance de los hidrocarburos y la expansión pesquera amenazan con transformar drásticamente la economía del territorio. Las autoridades locales proyectan un polo de desarrollo similar al de Dubai, sustentado enteramente en la riqueza de sus recursos naturales. Mientras tanto, las políticas migratorias y comerciales continúan excluyendo de manera sistemática cualquier tipo de participación argentina.