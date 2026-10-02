La Cámara Federal de Casación Penal ratificó para el 15 de octubre una audiencia en la que se analizará cómo continuarán los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces, que tienen entre sus principales acusados a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. La definición podría modificar el esquema establecido por el Tribunal Oral Federal N°5, que había dispuesto realizar los debates por separado.

El planteo llegó a Casación luego de que el fiscal federal Diego Velasco apelara la decisión del TOF 5 y solicitara que ambos procesos vuelvan a unificarse. La Fiscalía sostiene que los expedientes tienen hechos, acusados y elementos de prueba en común y que fueron tramitados conjuntamente desde 2019.

La audiencia tendrá lugar apenas ocho días antes de la fecha prevista para el comienzo del juicio por Los Sauces, fijado por el tribunal oral para el 23 de octubre. El debate por Hotesur había sido establecido para marzo de 2027, por lo que una decisión de Casación podría modificar el calendario judicial.

El pedido para volver a unificar las causas

Velasco pidió que los dos procesos sean juzgados en conjunto y que el debate comience el 23 de octubre. Según la Fiscalía, separar los expedientes podría fragmentar el análisis de maniobras que aparecen relacionadas en las respectivas acusaciones.

El Tribunal Oral Federal N°5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había resuelto en septiembre que los expedientes mantuvieran debates independientes. Los jueces consideraron que las causas tienen objetos procesales diferentes, aunque comparten un marco histórico, algunos imputados y determinados elementos probatorios.

Casación consideró que el planteo de la Fiscalía continúa vigente pese a la decisión posterior del tribunal oral. Por eso, la Sala I mantuvo la audiencia del 15 de octubre para discutir el modo en que deberán avanzar los procesos.

Qué investigan Hotesur y Los Sauces

La causa Los Sauces está vinculada con la inmobiliaria de la familia Kirchner y con alquileres de propiedades a empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López. Hotesur, en tanto, se centra en la actividad de la empresa hotelera de la familia y también tiene entre los acusados a Báez.

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner se encuentran entre los principales acusados junto con empresarios y otros imputados. La Fiscalía sostiene que existen puntos de contacto entre las investigaciones y busca que sean analizados dentro de un mismo debate oral.

Mientras tanto, el calendario establecido por el TOF 5 permanece sujeto a lo que resuelva la Cámara Federal de Casación Penal. La próxima instancia será la audiencia del 15 de octubre, cuando las partes expondrán sus argumentos sobre la continuidad conjunta o separada de Hotesur y Los Sauces.