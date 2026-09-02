El municipio y el gobierno provincial avanzan con el Plan 50 Cuadras para renovar el corazón de San Juan. Este miércoles 2 de septiembre, las intervenciones se trasladan al centro con trabajos intensivos de repavimentación, limpieza y bacheo sobre la calle General Acha, lo que implicará modificaciones temporales en la circulación vehicular.

En el tramo de Calle Mitre y Rivadavia, se llevarán tareas de repavimentación, interviniendo una de las arterias más transitadas del microcentro capitalino.

En el Tramo de calle Rivadavia y Laprida, se realizarán labores de limpieza y bacheo, con una duración estimada de 4 horas de afectación en la zona.

Las autoridades del municipio, destacaron que tras "décadas" sin intervenciones de esta magnitud, se está renovando el centro sanjuanino. Asimismo, agradecieron el acompañamiento de vecinos, comerciantes y visitantes, reconociendo que "por momentos se hace difícil transitar, pero esto es un paso necesario para conectar con algo mucho mejor" hacia una ciudad "más ordenada y más linda".

Estas mejoras en la infraestructura urbana del centro complementan directamente el flujo de visitantes que llegan a la provincia y que luego se trasladan a atractivos imperdibles como el Observatorio Félix Aguilar o la pampa de El Leoncito.

Mientras el municipio optimiza las calles céntricas de San Juan, el movimiento económico y comercial convive con otros temas de agenda provincial reciente, como los acuerdos para cuidar la contaminación lumínica en accesos clave y las expectativas ante la llegada de eventos astronómicos como las lluvias de meteoros, consolidando a una San Juan que se moderniza tanto en sus cielos como en sus calles.